OR : Le virus fait briller le métal jaune

L’annonce de la fermeture de plusieurs magasins Apple aux Etats Unis en raison d’un rebond de l’épidémie due au nouveau coronavirus a semé le doute sur le reprise de l’économie. Apple a annoncé vendredi sa décision de fermer à nouveau provisoirement une dizaine de boutiques en Floride, en Caroline du Nord et du Sud et en Arizona en raison d’une hausse des cas de Covid-19. Les Etats Unis a annoncé plus de 30 000 cas sur le week-end, le chiffre le plus élevé depuis le 1er Mai. En Allemagne le taux de reproduction a grimpé à 2,88 hier, un taux inférieur à 1 est nécessaire pour contenir l’épidémie. Le pays était vu comme une référence dans la lutte contre l’épidémie mais le nombre d’infections est reparti à la hausse. Au Brésil le nombre de décès a dépassé les 50 000. A l’inverse en Chine la poussée de nouveaux cas semble sous contrôle.

Les déclarations du président de la Fed de Boston ont aussi permis à l’or de clôturer au plus haut de le semaine vendredi et d’ouvrir en hausse ce matin. Il a dit que plus d’effort était nécessaire à la fois sur le plan monétaire et fiscal. La réunion des dirigeants de l’union européenne était aussi positif. Les perspectives d’adoption du plan de relance européen alimentent les achats sur le métal jaune. Cependant pour l’instant l’inflation reste sous contrôle, aux Etats Unis le taux reste sous l’objectif de la Fed de 2%. En Allemagne les prix à la production ont baissé de 2,2%, la plus forte baisse depuis 4 ans.

Les positions longues sur l’ETF Or mercredi a atteint un record de 3,139.88 millions de tonnes.

L’Or a repris le chemin de la hausse vendredi mais reste sous le plus haut du mois de Mai qui fait office de résistance. Les cours du métal jaune sont en consolidation depuis mi-Avril. Le support se situe sur le niveau de 1670 et la résistance à 1765 USD. Un franchissement de ce dernier seuil favoriserait une reprise de la hausse vers les plus haut de 2012 à 1800 USD mais sur un horizon de temps hebdomadaire le RSI est en zone de surachat. L'indicateur de sentiment IG montre un nombre de haussiers trés important à 66%.Il est donc probable que la consolidation se poursuive même si la tendance est haussière sur tous les horizons de temps.

