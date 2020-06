Argent, pétrole, cacao : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent reste dans une tendance haussière

Une dose d’énergie : Le pétrole consolide sa récente hausse dans une figure en triangle

Du côté des matières premières agricoles : Les prix du cacao fondent

Les métaux précieux sont orientés légèrement à la hausse. L’argent et le cuivre profitent de spéculations sur le fait que les plans de stimuli monétaires vont intensifier la reprise économique et augmenter la demande de métaux industriels. L’Or est soutenu par les craintes d’une résurgence du coronavirus avec la fermeture des écoles en Chine et l’annulation de plus de 1200 vols. Mais cette hausse est freinée par les chiffres de l’inflation qui s’avèrent faibles et font perdre de l’intérêt pour le métal jaune traditionnellement un rempart contre la hausse des prix. Le franchissement des 1745 USD pourrait relancer la hausse.

L’argent reste dans une tendance haussière au-dessus du fort support à 16,50 USD et de la moyenne mobile à 200 jours. La bougie du 15 juin avec une longue mèche basse souligne que les acheteurs sont bien présents et contrôlent le marché. Le RSI est sorti de sa zone de surachat et semble repartir à la hausse. Le métal blanc qui a façonné le monde (voir l’excellent documentaire sur Arte) est en consolidation et devra dépasser l’oblique baissière pour reprendre le chemin de la hausse vers le plus haut de Février à 18,95 USD.

Un retour sous la MM200 invaliderait ce scénario haussier.

Evolution de l’argent CFD en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Le pétrole consolide sa récente hausse dans une figure en triangle

Le rapport sur l’énergie de l’EIA a focalisé l’attention, laissant de côté les craintes sur le coronavirus. Le rapport souligne un retour rapide de la demande alors que la production continue à baisser. Cette tendance signifie qu’un pourrait avoir des conditions tendues à la fin de l’année si la demande continue de progresser aussi vite. Côté production, l’accord signé par l’Opep semble avoir été respecté à 87 % en Mai selon des sources de l’organisation. La baisse des stocks à Cushing et une forte baisse de la production aux Etats Unis supportent aussi les cours de l’or noir.

Les cours évoluent à l’intérieur d’un triangle à l’intérieur du gap laissé ouvert. Le fait que cette congestion des prix se fasse après une hausse milite pour une sortie par le haut. Toutefois tant qu’elle n’est pas validée, les cours peuvent revenir sur le bas du gap à 36,60 USD ou sur la borne basse du triangle. Pour l’instant donc les cours semblent à l’équilibre. En cas de sortie par le haut l’objectif sera le comblement du gap à 41,20 USD. Cette reprise haussière serait annulée en cas de sortie par le bas.

Evolution des cours du pétrole WTI sur une base 4 Heures :

Du côté des matières premières agricoles : Les prix du cacao fondent

Les inquiétudes sont très élevées suite à l‘émergence de nouveaux cas de coronavirus dans le monde qui a un effet négatif sur la consommation de cacao. De plus les récoltes vont être abondantes en Afrique de l’Ouest et il semble que celles en Aise du Sud Est seront bonnes. Il en résulte une pression négative sur les prix.

Les cours après un vif rebond en Avril connaissent une forte chute depuis Mai. Les cours ont rejoint puis cassé le fort support à 1740 ainsi que la canal haussier qui prévalait depuis Octobre 2018. La moyenne mobile à 20 périodes s’est retournée à la baisse.

La tendance haussière semble donc terminée et les prix risquent de rejoindre le prochain support à 1670. Pour annuler cette vue négative, il faudrait une réintégration rapide du support qui devient résistance à 1740.

Evolution des cours du cacao en données quotidiennes :

