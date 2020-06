Or & Argent-métal : la faiblesse du dollar US toujours en soutien

Points-clés de l’article :

Le graphique de long terme rappelle que l’once d’or suit une tendance haussière bien construite en direction de ses sommets historiques.

Le cours de l’argent-métal est stable sur support et la cible technique court terme est toujours à 18.90$.

Graphique du cours de l’or – source TradingView

Depuis son point bas majeur au début de l’année 2018, l’once d’or est un actif financier à part entière, tradé par les institutionnels de manière libérée de toute forme de corrélation. Sur les contrats futures et d’options GOLD, la position ouverte des institutionnels s’est retournée à la hausse en 2018 au début de la guerre commerciale et le choc boursier Covid-19 n’a fait qu’entretenir cette dynamique favorable.

La tendance haussière de l’or est certes peu pentue actuellement mais la cible technique « naturelle » du GOLD reste de rallier ses records historiques en USD, comme le montre le graphique de long terme ci-dessus. Les cibles des prochaines semaines sont à 1795$ et 1920$. La politique monétaire de la FED est le premier facteur de hausse du prix de l’or, hausse de la quantité de monnaie, taux d’intérêt durablement bas et dollar US qui ne progresse plus, voir entame une séquence de baisse, autant de données conjuguées qui portent et vont porter le GOLD vers ses records.

A court terme, le premier support technique se trouve à 1690$/1720$, zone d’accumulation à l’achat.

Cours de l’Argent-métal en bougies japonaises journalières – source TradingView

Numéro deux du marché des métaux précieux, l’argent-métal suit à distance respectable son leader, mais n’en conserve pas moins un potentiel haussier bien plus fort. L’analyse technique de court terme met en évidence un support à 17$ et un objectif de cours à 18.90$, résistance technique d’un double sommet du début d’année 2020. A long terme, le véritable potentiel haussier de l’argent-métal serait libéré dans le cas d’un dépassement des 20$, pivot technique de long terme.

