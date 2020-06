Les signaux divergent sur la reprise économique

Points-clés de l’article:

Le cours du cuivre en faveur d’une reprise économique

Les opinions divergent de plus en plus entre les différents acteurs économiques sur les prévisions de croissance. Alors que les banques centrales et les économistes semblent les plus prudents et n’envisagent pas de retour à la normale de l’économie avant quelques années, les opérateurs de marché semblent beaucoup plus optimistes. En effet, avec le retour des indices boursiers proche de leur niveau du début d’année, les investisseurs indiquent qu’ils anticipent une reprise forte de l’économie.

Outre les indices boursiers, qui peuvent être influencés par l’activité très active des banques centrales, nous retrouvons également le cours du cuivre qui table sur le même scénario. Le métal rouge a bondi depuis mars et a dorénavant retracé une bonne partie de sa chute. Toutefois, il reste encore plus bas que ses niveaux du début d’année ce qui suggère que le marché ne table pas encore sur une correction en V de l’économie

Bien que les marchés puissent avoir tort, les puissants rebonds du cuivre lorsque l’économie américaine était en récession marquaient le plus souvent la fin des récessions comme nous pouvons le constater ci-dessous.

Biaisés par les banques centrales, les rendements obligataires n’envoient pas le même signal

Les rendements obligataires avaient souvent la même forme que le cours du cuivre dans ces périodes de fin de récession/début d’un nouveau cycle économique. Le rendement des Treasuries à 10 ans bondissait, mais ce n’est pas le cas en ce moment.

Cette absence de rebond s’explique probablement par l’achat massif de dette par les banques centrales. Les banques centrales achètent massivement de la dette ce qui colle les taux au plancher.

Par conséquent, je ne porterai pas d’attention particulière sur la divergence actuelle entre les indices boursiers et les rendements obligataires. L’évolution des taux ne reflète probablement plus beaucoup ce que font les opérateurs de marché, mais plutôt l’action des banques centrales. Tant que les banquiers inonderont le marché de liquidités, les taux resteront bas même si l’économie se ressaisit.

Les indicateurs les plus importants à suivre sur les marchés pour juger la reprise économique seront donc dans un premier temps le cours du cuivre et dans un second temps ceux des rendements obligataires et des indices boursiers.

