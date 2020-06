Pétrole WTI : Le marché semble trouver son prix d’équilibre

Points clés de l’article :

L’Offre et la Demande s’équilibrent

Les cours ont rejoint le gap laissé ouvert en Mars

Bien que le rapport de l’agence internationale de l’énergie souligne que la demande de pétrole ne se rétablira pas avant 2022, la situation globale du marché n’est pas aussi déséquilibrée qu’il n’y paraît. La baisse de la demande bien qu’historiquement basse n’est pas aussi mauvaise qu’attendu. Même si les stocks sont à des niveaux très élevés, la baisse de la production suite à l’accord de l’Opep et la Russie mais aussi aux Etats Unis avec la fermeture de nombreux puits devenus non rentables a permis au marché de retrouver un équilibre plus vite que prévu.

Plus précisément, la demande de pétrole en 2020 est attendue en baisse de 8,1 millions de baril par jour, la plus forte baisse historique avant de se reprendre en 2021 de 5,7 millions de baril par jour. En Chine la consommation s’est reprise fortement en Mars Avril avec un niveau de consommation proche de celle de l’année dernière. En Inde la reprise s’est effectuée dans une moindre mesure à partir de Mai . Pour 2021 la consommation devrait revenir à 97,4 millions de baril par jour soit 2,4 millions de moins qu’en 2019. Cette baisse s’explique par les difficultés et les incertitudes du secteur aérien dont le trafic reste très impacté par le coronavirus.

L’offre quant à elle s’est réduite de 11,8 millions de baril par jour en Mai après l’accord OPEP Russie et les fermetures des puits aux Etats Unis et Canada ou 7,2 millions de baril par jour sur toute l’année. La production devrait se reprendre seulement de 1,7 millions de baril par jour en 2021 de plus qu’en 2020. Sauf rebond des cours, la production aux Etats Unis ne devrait pas remonter et c’est la réouverture des champs d’extractions en Lybie qui pourrait compenser. Les stocks toujours très élevés seront aussi là pour répondre à une hausse de la consommation. Aux Etats Unis les stocks augmentent de 1 million de baril par jour en 2020.

Le marché semble donc trouver un équilibre autour de 40 USD mais les incertitudes restent nombreuses. Ce soir nous aurons la statistique sur les stocks aux Etats Unis délivrée par l’institut américaine du pétrole.

Les prix ont réagi à la crainte diffusée sur tous les marchés d’une éventuelle vague de coronavirus. Les cours de l’or noir se trouvaient en surchauffe avec un RSI suracheté et avaient besoin de se détendre.

Le WTI est donc revenu sur le bas du gap laissé ouvert début Mars qui fait office de support à 34,70 USD. Les cours rebondissent et se dirigent vers un test du haut du gap à 41,20 USD. La zone d’équilibre semble donc se trouver entre ces deux bornes.

La moyenne mobile à 20 périodes reste orientée à la hausse laissant penser à un test du haut du gap mais qui risque s’avérer difficile à dépasser dans l’immédiat. Les cours restent en effet sous la moyenne mobile à 200 jours et donc exposée à une rechute en cas de mauvaises nouvelles.

Evolution des cours du CFD WTI en données quotidiennes :

