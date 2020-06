Pétrole : Coup d’arrêt à la hausse

Points clés de l’article :

Lesprix de l’ornoir ont repris le chemin de la baisse hier après avoir dépassé le prix de 40 USD que beaucoup d’analystes considéraient comme un prix maximum au vu des conditions actuelles du marché. Les premiers signes du retour du virus et des stocks en hausse sont venus stoppés cette hausse.

La demande de carburant a augmenté de 3 millions de baril pour atteindre 8 millions Mais le déclencheur de la chute des cours est la crainte d’une émergence d’une deuxième vague de coronavirus. Des informations sur une augmentation du nombre de cas en Floride, Texas et Arizona font peser une menace sur la reprise de la demande, le confiance des consommateurs et d’éventuelles nouvelles restrictions. Un autre rapport à Pékin fait état d’un nouveau cas en Chine le premier depuis 55 jours. Les actions du secteur aérien et commerce ont été les plus touchés soulignant les risques pesant sur la demande.

Les stocks de pétrole ont fortement augmenté avec une hausse de 5,7 millions de baril.. La production des raffineries est aussi en hausse et atteint 73,1% de ses capacités.

Les perspectives s’assombrissent pour les cours de l’or noir à court terme

Les cours ont tenté de combler le gap laissé ouvert début Mars dont le haut sert de résistance. Le RSI se trouvait en zone de surachat et donc les prix ont manqué de carburant.

Depuis Lundi et un plus haut à 40,60 USD les cours corrigent sans remettre en cause la récente tendance haussière. L’or noir est revenu sous le bas du gap du mois de Mars et a rejoint un support ancienne résistance à 34,90 USD selon le principe de polarité.

Même si ce seuil peut freiner la baisse la probabilité est maintenant élevée de voir les cours poursuivre leur correction. Le signal serait donné sur une cassure de ce niveau à 34,90 USD qui donnerait un objectif vers le support plus important à 31,30 USD. A moyen terme la zone de prix entre 30 et 31,30 USD verra certainement un retour des acheteurs.

L’autre option est de voir les cours consolider horizontalement mais ce n’est pas mon scénario prioritaire.

Evolution des cours du pétrole WTI (CFD) en données quotidiennes :

