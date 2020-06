OR : Le métal jaune profite peu de nouvelles pourtant favorables

Points clés de l’article :

Le changement de sentiment sur les marchés soutient l’or

L’Or évolue dans un canal horizontal

Hier la réunion de la Fed et l’émergence d’une deuxième vague du Covid-19 ont favorisé des flux vers le métal jaune.

L’or poursuit sa hausse cette semaine soutenue par le retour des incertitudes et la fin de l’euphorie sur las marchés. Les perspectives économiques de la Fed sont modérées. la banque anticipe que le taux de chômage va revenir à 9,3% au dernier trimestre 2020 contre 13,3% en Mai et prévient que la route va être longue. J. Powell a exprimé ses inquiétudes sur la disparité du retour à l’emploi chez les femmes et les minorités qui pourraient accentuer les tensions sociales. La Fed prévoit une contraction du PIB entre 7,6% et 5,5%. En conséquence le taux de refinancement court terme restera à zéro Jusqu’en 2022. Par ailleurs l’OCDE prévoit dans son rapport trimestriel un PIB mondial en contraction de 6% et même de 7,6% en cas de deuxième vague.

Justement la crainte d’une tant redoutée deuxième vague du virus, jusque-là ignorée, commence à revenir une sujet de préoccupations chez les investisseurs. En effet les nouvelles infections ont poussé le nombre total de contaminations à plus de 2 millions. Plusieurs états américains voient le nombre de nouveaux cas à des niveaux alarmants . Le Texas mercredi a enregistré 2504 nouveaux cas, le nombre le plus élevé sur 1 journée depuis le début de la pandémie. Après 1 mois de levée des mesures de confinement, la Floride rapporte 8553 nouveaux cas, nombre le plus élevé depuis 7 jours. Le nombre d’hospitalisations en Californie est à son niveau le plus haut depuis le 13 Mai. En Arizona le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation.

A l’échelle du pays pour l’instant la hausse reste limitée avec une hausse de 1% soit la plus faible depuis Mars mais les experts indiquent qu’il est indéniable qu’une vague émerge dans certains endroits du pays. Le sujet revient comme un boomerang sur les marchés et redonne à l’or un peu de son éclat de valeur refuge.

Les cours de l’or se sont vivement repris depuis le test du support à 1670 USD. Les conditions sont favorables au métal jaune mais la séance du jour n’a pas réussi à dépasser la résistance à 1750 USD. Les cours évoluent dans un canal horizontal depuis début Avril. La bougie aujourd’hui est un doji à proximité donc de la résistance. Cette figure d’hésitation appuie un scénario de poursuite de la consolidation entre 1670 et 1750 USD. Au-delà de 1750 USD la route serait ouverte pour un test de la résistance majeure à 1800 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

