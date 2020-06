Or, Argent, pétrole, sucre : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

• Les métaux précieux : L’Or brille de nouveau

• Une dose d’énergie : Pétrole retour de la volatilité

• Du côté des matières premières agricoles : L’appétit pour le sucre retrouvé

Les métaux précieux : L’Or brille de nouveau

Les métaux précieux ont terminé sur une note mitigée hier. L’argent consolide proche de ses plus hauts niveaux de 2020. Des indicateurs économiques plus faibles que prévu hier ont pesé sur la demande industrielle de l’argent. Les cours entrent en consolidation.

Les chiffres publiés hier étaient favorables à l’or mais négatifs pour les métaux industriels. Une enquête sur les créations d’emploi aux Etats Unis est venue tempérée le bon rapport de vendredi. Les commandes industrielles en Allemagne sont en forte baisse et celles de machines-outils au Japon ont reculé de 52,8%, la plus forte baisse depuis 10ans. Le PIB européen au 1er trimestre a été revu à la baisse à -3,6%. La baisse du dollar et des actions profitent à l’or qui semble avoir stoppé sa baisse de la semaine dernière. Des commentaires de Rehn, membre de la BCE, appuyant une poursuite de la politique accommodante étaient aussi favorables aux cours du métal jaune. Dans ce cadre la teneur de la conférence de presse de la Fed ce soir pourrait donner le ton pour les prochaines séances.

L’Or a repris le chemin de la hausse et se dirige vers une oblique baissière après avoir rebondi sur le support à 1670. Son franchissement permettra de reprendre la tendance haussière en cours depuis Mars vers 1800 USD. Ce scénario serait invalidé sous 1670 USD.

Evolution des cours de l’Or en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Pétrole retour de la volatilité

Les cours du pétrole reculent en ce début de semaine depuis que les cours ont atteint le seuil des 40 USD qui semble un prix difficile à dépasser vu les conditions de marché.

La réouverture d’un champs de pétrole en Lybie est venu tempérée la réduction de l’offre dans premier temps puis l’annonce de sa fermeture peu de temps après a créé de la volatilité. De plus, l’Arabie Saoudite ne prolongera pas en Juillet sa décision unilatérale de réduction de la production de 1,18 millions de baril par jour en supplément des efforts déjà réalisés dans le cadre de l’Opep. Mais l’Iraq a annoncé qu’elle respecterait désormais l’accord signé à l’Opep, ce qui n’était pas le cas, et même réduira sa production pour rattraper le retard que le pays a sur l’accord passé pour le mois de Mai. Si c’est le cas, les craintes de voir plus de pétrole sur le marché seraient infondées.

Du côté de la demande, plusieurs villes continuent à retrouver une activité normale et la demande d’essence repart à la hausse. Ce soir le rapport de l’institut américain du pétrole nous donnera une indication du niveau de reprise de la demande.

Les cours sont entrés en consolidation au sein du gap laissé ouvert début Mars. La moyenne mobile à 20 périodes reste ascendante mais les cours sont sous la moyenne à 200 jours. Il est donc possible que les cours de l’Or noir évoluent entre entre 36,59 USD voire 35 USD et 41,20 USD dans les prochains jours.

Evolution des cours du pétrole WTI (CFD) en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : L’appétit pour le sucre retrouvé

Le sucre continue de progresser. Les rapports indiquent que l’offre produite en Inde reste faible à cause de problèmes de logistique. Le récolte de canne à sucre en Inde doit être importante cette année mais la transformer en sucre et la transporter est devenu extrêmement difficile avec la crise de coronavirus. Ces problèmes devraient s’améliorer avec le recul de la progression du virus dans le pays mais cela prendra du temps. La Thaïlande connaît des pluies erratiques pendant cette mousson et les zones de plantation ont diminuées. La remontée des cours risquent d’orienter la production au Brésil vers l’éthanol et donc de diminuer l’offre.

Les cours ont repris une tendance haussière à court terme et évoluent au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 20 périodes. Le sucre a franchi un gap laissé ouvert en Mars qui correspond à un retracement Fibonacci de 50% de la baisse et se dirige vers le retracement de 61,8% et une résistance horizontale à 390. Le RSI entre en zone de surachat indiquant la probabilité d’une correction au contact de cette zone de résistance.

Evolution des cours du sucre en données quotidiennes :

