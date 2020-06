ARGENT : Le métal blanc reste demandé

Points clés de l’article :

La reprise chinoise et les politiques monétaires profitent au métal blanc

L’argent se trouve dans une tendance haussière court terme

Les métaux précieux ont fini la séance d’hier en hausse dans le sillage d’un dollar plus faibleet des attentes de la poursuite d’une politique monétaire accommodante de la part de la Fed qui se réunit demain pour 2 jours. Les métaux précieux ont profité des commentaires de Christine Lagarde confirmant que la banque centrale européenne utiliserait tous les instruments à sa disposition pour combattre les effets négatifs de la crise. Ces politiques expansionnistes ont pour conséquence des taux proches de zéro ou négatifs qui entrainent des flux vers l’Or mais aussi l’argent.

Les cours de l’argent ont aussi profité d’un chiffre économique en Chine qui montrait que les exportations ont baissé en Mai de 3,3% de façon moins prononcé que les anticipations des économistes qui s’établissaient à -6,5%. Le Japon a aussi publié une enquête sur l’économie plus optimiste. L’enquête nippone est en hausse de 19,9 points à 36,5 plus forte que les attentes de +3,6 à 20,2. Ces deux chiffres indiquent une reprise de l’économie ce qui est bénéfique pour un métal comme l’argent utilisé dans l’industrie. Les positions longues sur l’argent sur les ETF a atteint un nouveau record jeudi dernier.

L’argent se trouve dans une tendance haussière court terme

Les cours de l’argent sont orientés à la hausse depuis son point bas du 16 mars. Le métal blanc affiche des creux et sommets ascendants et a dépassé plusieurs résistances majeures notamment la moyenne mobile à 200 périodes. Les cours sont soutenus par une oblique haussière et la moyenne mobile à 20 jours.

Les cours pourraient revenir sur les plus haut d’avant crise à 18,95 USD du 24 février. Le RSI est sorti de sa zone de surachat et reste au-dessus du seuil des 50. Ce scénario haussier serait invalidé en cas de clôture sous l’oblique ascendante et surtout sous le seuil des 16,50 USD.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

