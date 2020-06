PETROLE : L’Or noir poursuit sa hausse

Points clés de l’article :

La réduction de l’offre est prolongée

L’OPEP et ses alliés ont prolongé l’accord de réduction de la production de l’or noir pour un mois supplémentaire en insistant sur la necessité pour les membres de respecter strictmement les termes de la négociation. Le plus grand gisement de Lybie reprend progresssivmeent sa mise en service après une fermeture de 5 mois. Les puissances régionales agissent pour mettre fin à la guerre civile. Un cessez le feu a été proclamé mais les chances d’un retour à la paix semble mince entre les troupes lybienne et celles soutenues par la Russie.

Malgré les peurs initiales que l’accord de réduction ne soit pas suffisant pour équilibrer la réduction de la demande, la reprise économique en Chine, Europe et Etats Unis combinée aux effets de la réduction ont permis d’un retour à l’équiilibre sur le marché et cet accord d’une ampleur jamais atteinte dans l’histoire seravconsidéré certainement comme un immense succès. Certains économistes estiment que la reprise économique en Chine sera très impresssionante et peut atteindre déjà 5 à 6% au second trimestre selon la Deutsche Bank. Le secteur de l’automobile notamment revient à la normale, les exportations augmentent plus que prévu et la consommation s’est bien améliorée.

Le nombre de plateformes en utilisation continue de baisser -19 aux Etats Unis et -110 dans le monde, ce qui contribue à accentuer l’effet sur l’offre.

Les cours dans une dynamique positive mais en surachat

Le nouvel accord a permis à l’or noir de revenir sur 40 USD. Les cours poursuivent leur progression et reviennent sur le haut du gap laissé ouvert début Mars. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante et plaide donc pour un test de ce seuil.

Ce seuil à 41,20 USD sera déterminant pour la suite et dificile à dépasser dans l’immédiat. En effet le RSI se trouve dans une zone de surachat et les cours risquent de manquer de carburant. Les prix se trouvent toujours en dessous de la moyenne mobile à 200 jours et donc techniquement dans un marché baissier de moyen terme.

Evolution des cours du pétrole WTI (CFD) en données quotidiennes :

