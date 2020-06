CUIVRE : L’état général du « Docteur cuivre » s’est amélioré

Points clés de l’article :

Un environnement économique global qui s’améliore favorable au Cuivre

Le cuivre est souvent considéré comme un indicateur de l’activité économique d’où son surnom « Docteur Cuivre »

Les indicateurs PMI dans l’industrie partout dans monde enregistrent une hausse de 10 points en 1 mois ce qui montre une forte expansion de l’activité économqiue. Ce retournement en Mai montre bien que la reprise économique s’est amorcée avec les levées des mesures de confinement. Cependant le chiffre de 36,3 reste bien en dessous du niveau des 50, frontière entre une économie en expansion et récession et indique que le retour à la normale prendra du temps. Par exemble Les commandes de biens manufacturiers aux Etats Unis ont baissé de 13% en Avril. Mais le chiffre ADP sur l’emploi dans le secteur privé aux Etats Unis a montré de meilleurs résultats que prévu corroborant l’amélioration de la conjoncture.

L’activité en Chine repart ce qui est essentiel pour la demande de métaux dans l’industrie. Les PMI Markit Services et Composite sont repassés en zone d’expansion au mois de Mai. Par ailleurs la banque centrale chinoise est disposée à aller plus loin dans les mesures monétaires pour soutenir son économie. Pour l’instant donc la perspective d’un retour à la normale de l’activité économique continue également à l’emporter sur les tensions commerciales entre les Etats Unis et la Chine.

Le diagnostic semble donc encourageant pour le docteur cuivre.

Les cours du cuivre ont subi la propagation du virus dès le début du mois de Janvier avec l’arrêt de l’économie chinoise très consommatrice du métal rouge. Les cours ont accéléré à la baisse au mois de Mars avec la généralisation des mesures de confinement à travers le monde. Depuis le point bas du mois de Mars les cours se reprennent au rythme de la levée des restrictions et de la reprise économique.

Les cours ont retracé entre 50% et 61,8% de la baisse et ont testé hier l’ancien support devenu résistance et seuil psychologique à 25000. Les cours n’ont pas réussi à franchir cette résistance importante mais reste au-dessus d’une oblique haussière et de la moyenne mobile à 20 jours. La dynamique reste donc haussière mais marque le pas sur ce seuil essentiel pour la suite. Un franchissement déclencherait une nouvelle impulsion haussière. A l’inverse une cassure de l’oblique sonnerait la fin au moins temporaire de la reprise et un retour vers 23590 serait envisageable.

Evolution des cours du cuivre sur une base quotidienne :

