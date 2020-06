Or, Pétrole, Sucre: L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les cours des métaux précieux sont en baisse. L’accélération de la hausse des actions ont comme effet un désengagement des actifs dit refuges et de l’or en particulier. Un facteur positif pour les métaux utilisés dans l’industrie est venu de l’augmentation des ventes de véhicules en Chine de 12% à 2,14 millions d’unités, le deuxième mois d’augmentation. Mais dans l’industrie de la joaillerie, des doutes apparaissent sur le niveau de la demande apprès que la plus grosse entreprise internationale Pandora ait annoncé qu’elle utiliserait des métaux recyclés et non des métaux extraits récemment. Il faudra surveiller aussi demain la réunion de la BCE qui pourrait décider d’étendre son programme de rachats d’actifs ce qui serait favorable aux cours de l’or.

Les cours de l’Or subissent des prises de profit qui pour l’instant s’apparentent à une correction. Si les cours venait à casser le dernier point bas à 1694 USD alors le risque serait un retour sur 1660 USD et l’arrêt au moins temporaire de la hausse initiée en Mars. Pour reprendre le chemin de la hausse les cours doivent dépasser maintenant l’oblique baissière.

Cours de l’Or sur une base quotidienne :

La hausse continue des cours de pétrole connaît ses premières alertes. La réunion qui devait se tenir jeudi entre la Russie et l’Opep Plus afin de prolonger les réductions de production pourrait être annulée. La Russie et l’Arabie Saoudite veulent envoyer un message aux pays qui n’ont pas respecté le précédent accord comme l’Iraq et le Nigeria. Les premiers ont dit que c’était dû à des causes techniques et qu’il respecterait dorénavant les termes de la négociation.

Les fondamentaux s’améliorent avec une reprise de la demande, une baisse de l’offre d’environ 480 000 barils et une baisse des stocks de 2,2 millions de baril à Cushing, lieu de livraison aux Etats Unis. Si l’accord n’était pas prolongé alors le fragile rééquilibrage du marché serait menacé.

Les cours ont réussi à dépasser le bas du gap laissé ouvert à 36,60 USD qui fait office de support maintenant. Les cours peuvent dons rejoindre le haut du gap à 41,20 USD qui sera au moins dans un premier temps une limite très difficile à dépasser au vu d’un RSI qui entre dans la zone de surachat. La figure d’hésitation en forme de doji si elle se confirmait ce soir montre que le marché a besoin de respirer. Une cassure des 36,60 USD serait mauvais signe et déclencherait des prise de bénéfice vers la moyenne mobile à 20 périodes.

Evolution des cours du pétrole WTI (CFD) sur une base quotidienne :

Le sucre a terminé en hausse aidé par la hausse des cours du pétrole et malgré la baisse du Réal brésilien. La production et la livraison de sucre sont perturbées en Inde à cause de la pandémie du Coronavirus. L’Inde devait avoir une récolte très importante cette année mais la transformer en Sucre et l’exporter devient extrêmement difficile. La Thaïlande devrait aussi produire moins cette année à cause de pluies erratiques et une zone de plantation moins importante. Le Brésil pour l’instant essaie de compenser ce déficit d’offre grâce à des cours du pétrole encore faible malgré qui décourage la production d’éthanol à partir de la canne à sucre et donc favorise le sucre.

Il en résulte que les cours du sucre repartent à la hausse et rejoignent le haut du gap laissé ouvert le 9 mars à 369 USD qui correspond aussi à un retracement Fibonacci de 50%. Les cours se sont vivement repris depuis le plus bas de fin Avril et ont dépassé la moyenne mobile à 200 jours. Un franchissement de cette résistance serait très positive pour les cours qui pourraient retracer 61,8% de la baisse à 385USD.

Evolution des cours du sucre N5 (CFD) :

