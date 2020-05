Pétrole : La reprise des cours connaît leur premier coup d’arrêt

Points clés de l’article :

Des doutes sur la reprise de la consommation

Un potentiel de hausse limité

Des doutes sur la reprise de la consommation

Les cours du pétrole ont connu leur premier coup d’arrêt vendredi. En baisse de 1,98% pour le WTI et 2,56% pour le Brent. Des doutes sur l’économie chinoise et la demande émergent. L’escalade dans les relations sino-américaines ont profité au dollar, ce qui pèse sur les matières premières. Les annonces de la Chine sur l’application d’une loi de sécurité à Hong Kong et la réaction de Trump qui a dit vouloir répondre fortement ont enflammé les relations fragiles entre les deux puissances.

Les inquiétudes sur une croissance faible en Chine, le deuxième plus gros consommateur mondial d’or noir va entraînner une consommation plus faible de pétrole. Le fait que la Chine abandonne un objectif de croissance, pratique en vigueur depuis 1975, montre que l’empire du milieu n’est plus prêt à tout pour stimuler son économie. Le premier ministre chinois Li Kequiang a précisé que pour 2020 la croissance serait difficile à prévoir.

Aux Etats Unis le long week-end pour le Memorial Day qui permet aux américains de bouger risque d’être bien différent cette année avec les mesures de restrictions. Pour la première fois en 20 ans l’association américaine automobile n’a pas publié de prévisions des déplacements effectués lors de ce week-end.

La baisse des cours vendredi s’est interrompue avec la publication du nombre de plateformes pétrolières utilisées, en baisse de 21, durant la semaine atteignant un plus bas de 10 ans. Mercredi les stocks étaient en baisse mais une analyse des stocks montre que les ceux du pétrole sont 10,1% au-dessus de la moyenne sur 5 ans et ceux de l’essence de 9,8%.

Un potentiel de hausse limité

La séance de vendredi a été agitée avec tout d’abord une forte baisse, le WTI baissant jusqu’au support à 30,38 USD avant de se reprendre pour finir sur une bougie quasi neutre proche des plus haut de la veille. Les cours pourraient rejoindre la résistance à 36,59 USD bas du gap laissé ouvert début Mars mais le potentiel de hausse paraît limité à court terme. Au-delà il faudra viser le haut du gap à 41,20 USD. La moyenne mobile à 20 périodes est en hausse.

Le support à surveiller pour un changement de tendance se situe à 30,36 USD.

Evolution des cours du pétrole sur une base quotidienne :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

LES PRINCIPALES MATIERES PREMIERES

QU’EST-CE QUE LE PÉTROLE BRUT ? GUIDE DU TRADING DU PÉTROLE