Cuivre : le rebond des cours s’essouffle après un retracement de 50% de la baisse

Des tensions freinent la reprise des cours

La réouverture de l’économie chinoise a profité au cuivre qui a regagné le chemin perdu. Les stocks sont en nette baisse depuis Mars, ce qui profite aux cours du métal rouge. Cependant la reprise du dialogue entre la Chine et les Etats Unis risque de ne pas être simple. Alors que la presse chinoise rapporte la volonté de certains officiels de renégocier l’accord de phase 1, le président Trump a clôt le débat hier en estimant que la chine devait respecter ses engagements. La Chine a promis d’augmenter de 200 milliards de dollar ses achats sur 2 ans mais la crise du coronavirus risque de rendre cet accord difficile à respecter. La proximité de l’élection présidentielle ne va pas non plus faciliter un ton conciliant de la part de l’oncle Sam dont l’opinion publique est devenue hostile à l’empire du milieu.

Ces tensions sino américaines et la publication et les craintes d’une seconde vague de coronavirus en Asie sont des facteurs de baisse pour le cuivre. Seoul voit une augmentation du nombre de cas et a du refermé bar et boîtes de nuit, la Chien a reconfiné la ville de Shulan.

De plus les commentaires du président de la Fed de Chicago qui a prévenu d’une chute sévère du PIB américain au deuxième trimestre ne sont pas de nature à rassurer sur une reprise rapide de l’économie. De même en Europe la production industrielle en Italie a chuté au mois de Mars de 28%.

Tous ces éléments ont donné un coup d’arrêt à la hausse des cours du cuivre.

Après la forte baisse du cuivre entre mi-janvier et le 23 mars, les cours ont retracé précisément 50% de cette baisse. Le test de ce niveau Fibonacci a été rejeté hier et les cours continuent à baisser aujourd’hui. La moyenne mobile s’est aplatie et le RSI perd de son Momentum.

Il est trop tôt pour dire si la hausse est achevée et si une nouvelle vague baissière commence. En effet tant que les cours se maintiennent au-dessus du dernier creux à 22860 la tendance peut reprendre pour un nouveau test des 50%. Au-delà se trouve une forte résistance hebdomadaire ancien support à 24700 qui risque de s’avérer difficile à dépasser.

