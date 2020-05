OR/ARGENT : Des vues différentes

Points clés de l’article :

Or : Les cours dans une phase d’hésitation

Argent : une configuration légèrement haussière

Un spread sur des niveaux très élevés à long terme

Or : Les cours dans une phase d’hésitation

La baisse des tensions entre la Chine et les Etats Unis Vendredi qui ont affiché de bonnes résolutions pour les pourparlers sur le commerce et un chiffre de chômage un peu meilleur que prévu ont favorisé les actif risqués au détriment de l’or. Le métal jaune actif refuge par définition reste toutefois soutenu par :

les programmes gigantesques d’afflux de liquidités des banques centrales

la baisse des rendements des obligations d’état

le positionnement acheteur des fonds sur les ETF.

Un facteur de soutien des cours ces dernières semaines liés au coronavirus commence à disparaître. En effet la reprise économique dans tous les pays avec la levée des mesures de confinement tend à réduire l’appétit pour les actif non risqués. Les opérateurs commencent aussi à se demander si l’économie ne vas pas rester dans une phase déflationniste pendant longtemps. De plus, les mesures de confinement ont impactés la demande d’or physique dans les deux premiers pays consommateurs comme la chine ou l’Inde. 76% de la production d’or se dirige vers la fabrication de bijoux.

Du coup, pris entre deux feux, les cours de l’or se trouvent dans une figure de continuation dit en triangle. Sur un triangle symétrique la probabilité de sortit vers le haut ou le bas est de 50/50. La sortie pour valider les objectifs doit se faire avant les 2/3 de la figure. Le stop se place sur le bas ou le haut du triangle selon la sortie.

Evolution des cours de l’or en quotidien :

Argent : une configuration légèrement haussière

La situation de l’argent est différente. Même s’il est considéré comme un métal précieux, son utilisation industrielle est plus déterminante et donc ne sert pas de refuge dans les mêmes proportions que le métal jaune. Cette différence explique que l’argent n’a pas connu le même appétit. Même si la corrélation a été très forte entre 2000 et 2011, il y a une divergence entre les deux actifs depuis le début de la crise.

L’argent est utilisé massivement dans l’industrie. 68% de la production va vers le secteur électronique, l’industrie et l’utilisation dentaire. La demande donc a été fortement impacté par les fermetures en Chine dont l’industrie consomme beaucoup d’argent.

La reprise dans ce pays comme dans la majorité des pays industriels est très favorable au cours de l’argent. L’argent s’extrait d’une phase de consolidation mais sans grande conviction. Il faudra dépasser la résistance à 15847 pour viser 16397. Le stop se place sous le bas de la figure.

Evolution des cours de l’argent en quotidien :

Un spread sur des niveaux très élevés à long terme

La crise a entrainé une forte décorrélation entre l’or et l’argent qui n’est pas la règle en temps normal. Si l’on pense que l’économie va repartir et a fortiori dans le cas d’une reprise en V, il paraît judicieux de se positionner sur une réduction du spread et donc d’être « short » sur l’or et « long » sur l’argent. Cette position ne peut être vu que sur un horizon de temps moyen terme.

Evolution du spread Or/Argent depuis 1977 :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE