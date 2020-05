Coronavirus : Le cours de l’or est soutenu par la monétisation de la dette

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

La monétisation de la dette des Etats soutient la demande d’or

Le cours de l’or dans un triangle symétrique à court terme

La monétisation de la dette des Etats soutient la demande d’or

Le cours de l’or évolue sans tendance depuis près d’un mois, mais reste correctement orienté à la hausse sur le long terme. Le cours de l’or devrait continuer à profiter de l’importante monétisation de la dette à travers le monde au titre de son aspect refuge, car à l’inverse des devises fiduciaires, l’offre d’or est limitée et hors de contrôle d’une entité centrale.

L’or consolide à son niveau le plus haut depuis 2012 face au dollar et à ses plus hauts historiques face à la plupart des autres devises comme l’euro, le yen et la livre sterling. Le graphique ci-dessous montre la performance de l’or depuis 2010 face à l’euro (en bleu), la livre sterling (en rouge), le yen (en orange) et le dollar (en noir). Toutes ces devises se sont dépréciées de plus de 25% face à l’or en l’espace d’une décennie (l’euro et la livre se sont dépréciés de près de 50%).

L’endettement élevé des Etats rend le risque de défaut nominal sur la dette extrêmement important. En effet, les Etats ne remboursent déjà plus leurs dettes (à part l’Allemagne jusqu’à la crise du coronavirus). Ils financent leurs dettes qui arrivent à expiration en émettant des nouvelles obligations.

Avec une dette publique de plus de 100% pour beaucoup de pays dont la France, l’Italie, les Etats-Unis et le Japon, ces pays n’auront pas d’autres choix que de dévaluer leurs monnaies soit directement soit en laissant courir l’inflation afin de rembourser leurs dettes (l’obligation à 100€ sera remboursée, mais le pouvoir d’achat associé à ces 100€ sera considérablement réduit).

Afin d’atténuer ces craintes, des plans d’austérité importants sur la réduction de la dette avec une inflation stable seraient nécessaires, mais ces mesures nécessiteraient des efforts conséquents (baisse des dépenses publiques et/ou hausse des taxes, ce que les politiciens ne feront probablement pas s’ils veulent être réélus).

En résumé, les fondamentaux sont en faveur de l’or tant que les gouvernements s’endetteront davantage.

Le cours de l’or dans un triangle symétrique à court terme

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont haussières sur le long terme. L’or évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 12 mois, 52 semaines et 200 séances.

A court terme, les perspectives sont neutres et une correction n’est pas un scénario à exclure. Le cours de l’or évolue dans un triangle symétrique depuis près d’un mois. La sortie de ce triangle donnera les prochaines perspectives de court terme. Une sortie par le haut permettrait de privilégier le scénario d’une reprise de la tendance haussière de fond tandis qu’une sortie par le bas ouvrirait la voie à une correction jusqu’au plus bas d’avril à 1573$.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE