Bund : la cour constitutionnelle allemande jette un froid sur le marché obligataire européen

La décision allemande fragilise l’émission des dettes de la zone euro

La plus haute cour de justice allemande a donc jeté un pavé dans la marre hier en donnant à la banque centrale européenne 3 mois pour justifier son programme d’achat d’obligations datant de 2015. La décision ne concerne pas le programme d’aide pour faire face au coronavirus. La cour constitutionnelle accuse la BCE d’avoir outrepassé son mandat. En fait c’est le principe de proportionnalité qui pose problème à savoir les volumes et la duration des obligations achetées qui posent un aléa moral.Si la BCE n’arrive pas à rassurer la cour de Karlsruhe, la banque centrale allemande ne pourra pas participer au programme et devra revendre même les titres déjà achetés.

Pour rappel, les achats de la BCE sont réalisés à travers les banques centrales nationales. La banque européenne devra démontrer que les effets du programme sur l’économie sont réels et proportionnés par rapport aux investissements. La banque de Frankfort a acheté plus de 2,6 milliards d’euro en obligations d’entreprises et d’états.

La BCE pourra toujours utiliser les autres banques centrales si jamais elle n’arrivait pas à convaincre la justice allemande. Le programme d’achats, élément essentiel de relance de l’économie, ne prendra pas fin car la cour ne l’a pas déclaré illégal mais cette décision va rajouter de la tension sur le marché obligataire et raviver les risques sur la cohésion entre les pays.

Cette passe d’armes arrive au plus mauvais moment. L’Union européenne fait face à la plus grande récession de son histoire qui doit être gérée efficacement pour en faire face. L’économie devrait se contracter de 7,7% cette année et cette crise risque d’aggraver le fossé entre le Nord et le Sud.

Du côté des indicateurs économiques, l’Allemagne enregistre la plus forte chute des commandes industrielles depuis 1975 à -15,6%. Sur le plan sanitaire, le nombre de nouveaux cas dans le pays de coronavirus a augmenté pour la première fois depuis 6 jours au moment où Merkel discute des mesures des levées de confinement.

Aussi toutes ces tensions autour de la cohésion de l’union pourraient impacter directement les pays les plus fragiles de la zone.

Evolution des taux italiens depuis le début du programme de rachats d’obligations de la BCE :

Le contrat à 10 ans allemand dans une tendance positive

Le Bund est en voie de digérer complètement la crise sanitaire mais sa progression se trouve freiner depuis 2 jours. Le contrat est dans une tendance haussière avec une succession de creux ascendants depuis le point bas du 19 mars. Le contrat de taux à 10 ans allemand a cassé une résistance importante correspondant à différents sommets et au retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière baisse. Les 3 dernières séances ne sont qu’une respiration dans la hausse. Tant que le Bund reste au-dessus de l’oblique haussière, l’objectif est le retracement intégral de la baisse à 179,40.

Un retour sous l’oblique et le support à 17485 remettrait en cause ce scénario.

Evolution du contrat Bund au quotidien :

