Pétrole : Le rebond montre des signes de fragilité

La semaine dernière la courbe de contango s’est légèrement aplati ce qui est un signe clair d’un certain retour de l’optimisme concernant la demande mondiale,conséquence des plans de réouverture de l’économie. Cela fait suite aussi à un rapport un peu moins pessimiste sur l’utilisation des capacités de stockage mercredi. Ces données ont favorisé une hausse des cours la semaine dernière.

Cependant ces bonnes nouvelles pour les cours ne sont que toutes relatives tant il semble inéluctable que les capacités de stockage atteignent leurs limites. Il faudrait une reprise virulente de la demande pour compenser mais celle-ci bien qu’elle repart à la hausse risque de le faire à un rythme très progressif. Le président de la Federal Reserve de Dallas, Kaplan, a dit vendredi qu’il faudra probablement attendre la seconde moitié de 2021 voire 2022 pour épuiser les stocks en surplus.

L’économie chinoise a semble-t-il atteint un point bas en février, l’Europe en Avril et les Etats Unis fin avril. En Chine, l’activité manufacturière, les infrastructures et la construction sont tous repartis assez rapidement. La reprise donc a une forme de V tant espérée par les investisseurs. Mais les économies européennes et américaines sont plus dépendantes de la consommation. En Chine une normalisation du niveau de demande est prévu au 3ème trimestre. Aux Etats Unis la consommation a baissé de d’environ 80%en avril , va baisser d’environ 40% entre mai et juillet et 15% entre aout et octobre. Par ailleurs les plans de déconfinement font peser la menace d’une deuxième vague d’infections qui même si les gouvernements sont mieux préparés pour l’affronter auront un impact économique certain.

Ce matin les cours du pétrole reculent pénalisés par le regain de tensions entre la Chine et les Etats Unis. Le chef de la diplomatie américaine estime qu’il existe d’énormes preuves que le virus provient d’un laboratoire de Wuhan mais sans les montrer. Trump a promis de diffuser un rapport très concluant en ce sens. Le conflit politique sino-américain risque de s’intensifier et toute reprise de la guerre commerciale entre les deux pays sera préjudiciable au prix du pétrole sur le long terme.

Les cours du pétrole se sont vivement repris la semaine dernière sous l’effet d’une divergence haussière sur le RSI. Ils ont rejoint la très fotre zone de résistance au dessus de 20 USD. A son contact la séance de vendredi a marqué un doji après un long corps vrai haussier. Cela indique l’indécision des investisseurs et potentiellement un retournement à la baisse ou une pause. Cette zone est renforcée par le passage de la moyenne mobile à 20 périodes.

La baisse ce matin semble confirmer ce scénario. Il faudra que les cours restent au-dessus de 18.80 USD pour que la hausse court terme reste encore valable. En cas de cassure, les cours risquent de revenir sur 12,30 USD . Ce scénario reste le plus probable tant la tendance reste à moyen terme baissière.

A l’inverse le dépassement de la résistance ouvrirait la voix vers une oblique baissière qui passe actuellement à 27.50 USD.

