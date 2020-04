Argent, Gaz Naturel, Sucre : Tour d’horizon des matières premières

Points clés de l’article :

Les cours des métaux précieux baissent un peu suite aux programmes de levée de confinement dans plusieurs pays qui alimentent un sentiment positif sur les marchés et donc moins d’appétit pour les actifs refuges comme l’or et l’argent (voir article avant hier sur l’or). Les marchés actions sont soutenus par les réouvertures des économies et les plans de soutien des banques centrales suite à la baisse du nombre de cas de coronavirus en Europe et aux Etats Unis.

Hier légère baisse des métaux précieux, les investisseurs redevenant optimiste avec l’annonce d’un traitement prometteur contre le Covid-19 . Les prix de l’argent ont aussi baissé avec des inquiétudes concernant une demande industrielle potentiellement plus faible. En effet le PIB americain s’est contracté de 4,8% . D’un autre côté la sortie d’un traitement permettrait de revenir à une activité normale et donc à une demande plus forte.

L’argent s’est bien repris depuis son plus bas du 16 mars. Le métal a presque repris 61,8% de la baisse. Mais depuis la cassure d’une oblique de support, les cours sont rentrés en consolidation entre une borne haute à 15,85 et une borne basse à 14,55.

Evolution de l’argent en quotidien :

Les cours des matières premières énergétiques se reprennent après la chute de la dernière semaine et l’effondrement des prix du pétrole. Ce matin les cours poursuivent leur progression en réaction aux résultats encourageants de Gilead sur le traitement du Covid-19 et la hausse moins prononcée des stocks d’or noir la semaine dernière à 9 millions de barils contre 11 millions anticipé. Toutefois la tendance reste baissière et cette reprise n’est à l’heure actuelle qu’une respiration. J’aurai l’occasion d’y revenir.

Le contrat juin sur le gaz naturel a clôturé en forte baisse sur des inquiétudes sur la production qui ne baisserait pas assez pour compenser la chute de la demande du au Coronavirus. Le groupe des 20 pays producteurs a annoncé qu’ils ne voulaient pas réduire la production pour maintenir les prix mais que leur rôle était d’assurer la sécurité de livraison à long terme et garantir l’approvisionnement par les pipelines quand le marché en aura besoin. Les prix ont toutefois bénéficié de nouvelles faisant état que les Etats Unis allient réduire leur production. Par ailleurs le stocks ont augmenté moins vite qu’anticpé.

Les cours dans une tendance baissière de moyen terme se stabilisent et marquent depuis début avril une reprise. Ils ont testé une résistance majeure à 2070 avant de se replier vers une oblique haussière. Tant que les cours restent au-dessus la tendance de cout terme est haussière. En cas de cassure le premier support se trouve sur 1762 puis 1653 et enfin le plus bas d’avril à 1547.

Evolution des cours du gaz naturel en quotidien :

Les cours du sucre se sont repris vigoureusement mercredi dans le sillage des cours du pétrole et du real brésilien. Les cours du WTI ont repris plus de 20% mercredi ce qui profite aux prix de l’Ethanol ce qui positif pour le sucre. Dans le même temps le réal brésilien a repris 2,06% atteignant 1 plus haut d’une semaine. La devise continue de progresser après son plongeon récent et son points bas à 5,7456 Real contre dollar américain. Un réal fort met la pression sur les cours du sucre car cela décourage les exportations des producteurs brésiliens. Toutefois la production brésilienne cette année devrait être très élevée et être en augmentation de 40% pour atteindre un record à 37,5 millions de tonnes.

La tendance sur les cours du sucre est baissière avec un gap ouvert sous le retracement Fibonacci de 50% de la dernière vague de baisse.

Le RSI présente une divergence haussière qui se manifeste par une reprise des cours. La hausse de ces 3 derniers jours n’est qu’un rebond de contre-tendance tant que l’on reste sous la forte résistance à 348 USD.

Les cours doivent dépasser le seuil des 330 USD pour se diriger cers cette droite horizontale. S’ils échouent alors le plus bas à 305 USD sera en ligne de mire.

Evolution quotidienne des cours du sucre :

