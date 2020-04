OR : Le métal jaune respire mais reste bien disposé

Points clés de l’article :

Un vent d’optimisme fait reculer le métal jaune

La tendance reste haussière

Un vent d’optimisme fait reculer le métal jaune

L’or a fini la semaine avec des prises de bénéfice vendredi. Le retour (modéré) de l’appétit pour le risque a refroidi le métal jaune de la même façon que les autres actifs refuges comme le dollar ou les obligations d’état. Il est aussi victime de la baisse continue des cours du pétrole car cela réduit les risques de reprise de l’inflation.

La levée des restrictions sur le confinement en Floride, Italie ou Espagne sonne le retour d’un sentiment plus optimiste sur les marchés. Les raisons pour lesquelles l’or a atteint un plus haut de 7 ans sont elles toujours valables si l’économie mondiale redémarre.

L’environnement reste très favorable au métal jaune et cette baisse toute relative des cours pourrait être très provisoire. Les programmes des banques centrales font peser le risque d’un retour à terme de l’inflation. Les économistes se posent beaucoup de questions pour évaluer les conséquences sur les prix de telles mesures.La banque du Japon vient de lever les dernières barrières qu’elle s’imposait avec l’annonce hier d’un programme d’achats de dettes privées et publiques afin de maintenir le temps nécessaire les taux à zéro. L’organisation mondiale de la santé prévient que c’est loin d’être fini. La demande mondiale reste très basse et la volatilité sur les marchés restent élevés.

Le FOMC, la réunion de la banque centrale américaine, sera suivie de près mercredi pour voir si de nouvelles mesures sont annoncées. Elle sera suivie par la banque centrale européenne jeudi.

Dans ce contexte il est prématuré d’anticiper un déclin du métal jaune et la baisse des 3 derniers jours reste très limitée.

La tendance reste haussière

Dans me sprécédentes anamyses j’indiquais un biais haussier sur toutes les unités de temps : long, moyen, et court terme depuis le dépassement à la hausse en juin 2019 de la résistance à 1370 USD.

Sur une base hebdomadaire, le métal jaune affiche des creux et sommets ascendants qui n’ont pas été remis en cause car le support correspondant au dernier creux à 1445 USD n’a jamais été cassé.

A court terme, les cours sont soutenus par une oblique haussière et la moyenne mobile à 20 périodes. Là aussi on assiste à une succession de sommet et creux ascendants. Cette tendance serait remise en cause en cas de cassure du support à 1660 USD et 1640 USD (retracement Fibonacci).

La baisse des 3 derniers jours ne remet pas en cause donc le Momentum haussier du métal jaune et l’objectif court terme à 1780 voire 1796 (plus haut de 2012) reste d’actualités.

Evolution des cours de l’or sur une base 4 heures :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE