Or, Pétrole, Cacao : L’hebdo des matières premières

Les métaux précieux : L’Or reprend son souffle

Une dose d’énergie : De l’or noir comme s’il en pleuvait

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao repart à la hausse

Les cours de l’or ont été stoppé dans leur progression en début de semaine, conséquence de la violente chute des cours de pétrole. Les opérateurs ont dû débouclé des positions gagnantes pour faire face aux appels de marge. Le RSI se trouvait aussi la semaine dernière en position de surachat et indiquait une divergence baissière après la forte hausse des cours.

La baisse de ces derniers jours s’apparente à un drapeau qui est une figure de consolidation. La sortie par le haut indique une reprise de la hausse à court terme tant que le support à 1670 n’st pas enfoncé. L’objectif est dans un premier temps le haut de la figure à 1740 et ensuite 1780 puis 1796 grosse résistance correspondant au plus haut de 2012.

Sous 1670, le fort support à 1640 correspondant à une droite horizontale et à un retracement Fibonacci 38,2% de la dernière hausse risque de concentrer des ordres d’achat.

Les conditions de long terme restent très haussières pour le métal jaune avec les risques inflationnistes liés aux programmes d’achat d’actions des banque centrales.

Evolution des cours de l’or sur une base 4 heures :

Une dose d’énergie : De l’or noir comme s’il en pleuvait

Le pire n’est jamais sûr , le marché du pétrole en est la preuve. Donc pour la première fois de son histoire le cours du pétrole léger échéance Mai (WTI) a été négocié à un cours négatif. Le contrat juin a connu une chute pour coter à 7,60 USD en séance hier au plus bas. Comme souligné à plusieurs reprises dans cet hebdo, la demande mondiale reste atone, la réduction de l’offre insuffisante et surtout maintenant les capacités de stockage ont atteint leur limite. Certains observateurs qui se basent sur des données satellites préviennent qu’il n’y a plus beaucoup d’endroit de disponible pour stocker l’or noir et le marché est en train de s’en rendre compte. En Inde par exemple les raffineries sont à 95% de leur capacité de stockage alors que les habitants sont confinés et donc ne consomment pas. Partout dans le monde, le pétrole produit est directement stocké. .

Dans ces conditions les prix peuvent très bien à nouveau être négatifs et le marché est devenu un marché dangereux pour spéculer. Il n’y a plus de limite à la baisse. L’un des plus gros courtiers Hin Leong Trading à Singapore l’a appris à ses dépens, obligé de se déclarer en faillite suite à une perte de 800 millions de dollar. Même les traders chevronnés sont emportés dans la tourmente.

Difficile d’être haussier dans ces conditions. En dessous des 20 USD forte zone de support cassé mardi qui devient résistance, tout rebond s’inscrit dans une tendance baissière forte. La première résistance se situe à 14,70 USD et le support à 7,60 USD. En cas de cassure on pourrait revoir un prix à Zéro ou en négatif.

Evolution du CFD pétrole WTI en 1 heure :

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao repart à la hausse

Les cours su sucre sont sous l’emprise d’une divergence haussière qui reste à confirmer mais pourrait voir les cours remonter.

Les prix du cacao reviennent sur un plus haut d’un mois. Les prévisions d’une production élevée en Côte d’Ivoire continue à peser sur les prix. Sur un an glissant les livraisons ont augmenté de 2,3%. Par ailleurs au Ghana la récolte affiche une baisse avec 780 000 millions MT, la plus basse depuis 4 ans. Cette baisse sera compensée par des stocks en hausse.

Cependant les rapports d’une demande mondiale plus élevée que prévu soutiennent les prix. Ainsi les derniers chiffres en Asie ont vu la demande baisser de seulement 0,5% alors que les anticipations étaient de -9%. Aux Etats Unis la demande est en baisse -5,1% mais les opérateurs ont anticipé une baisse de -5,3 %.

Les fonds spéculatifs affichent des positions à la baisse avec une une hausse la semaine dernière de contrats short de 3939 contrats, positions short au plus haut de 7 mois qui pourraient être vite soldées si les cours repartent à la hausse. Le RSI est bien orienté.

Le cacao a rebondi sur un support majeur et s’attaque maintenant à une résistance à 1890. SI elle était amenée à être dépassée en clôture, le tendance court terme reviendrait haussière. La tendance moyen terme est déjà à la hausse.

En cas d’échec on surveillera le point bas à 1740 .

Evolution du cacao en quotidien :

Twitter @CDamestoy

