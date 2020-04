Bund : Le contrat allemand suspendu aux discussions européennes

Points clés de l’article :

Financer la relance économique devient un sujet crucial pour l’Europe

Le contrat Bund ne progresse plus

Les pays européens présentent leur plan de réouverture de leurs économies cette semaine afin de sauver l’économie durement touchée par les fermetures obligatoires. Mais il va falloir financer les plans de relance.

Les leaders de l’union européenne doivent se réunir aujourd’hui lors d’une réunion virtuelle mais rien de concret n’est attendu. Les discussions devront portées sur le financement du fond de relance économique. Le président du conseil a distribué un ordre du jour ne comportant aucun détail sur les objectifs, le montant et la nature de l’investissement qui doit venir lutter contre la récession. Un fond de relance européen soit être mis en place aussi vite que possible a dit le président Michel.

Le budget de l’union européen d’un montant d’un milliard d’euros réparti sur 27 pays s’avère insuffisant pour financer les investissements nécessaires après le Covid-19. Tout le débat tourne autour d’une émission conjointe d’obligations soutenue par les pays du Sud.

Ces tensions se manifestent sur le marché des taux pour l’Italie. La péninsule a besoin d’émettre de la dette et si elle a pu financer hier son plan d’émission ce qui est une bonne nouvelle, elle a fait à un taux bien plus élevé que lors des dernières émissions. Les investisseurs demandent une prime de risque avant le verdict des agences de notation qui devraient dégradés sa note. Le spread avec L’Allemagne sur le 10 ans a grimpé de 25 points de base pour atteindre 280 points de base, le plus haut depuis mi-mars. Cette tension sur les prix montre l’énorme besoin de fonds dans les pays les plus touchés et leur besoin d’une émission commune pour baisser leur coût d’emprunt. Mais l’Allemagne et les pays Bas s’y opposent car le risque est voir leur prime de risque augmenter et donc émettre à des taux plus élevés. Si aucune solution n’est trouvée alors la dette italienne devrait être dégradée et la zone euro sous tension.

Evolution des Taux Italiens à 30 ans :

Le contrat à 10 ans allemand s’est repris depuis le point bas du 19 mars à 167,95 pour retracer quasiment 61,8% de la baisse. Le chandelier d’hier avec un petit corps et une longue ombre haute à proximité d’une résistance montre que la hausse perd de son Momentum. Le RSI aussi commence à stagner. Si le bougie du jour était baissière, ce qui semble le cas, alors le contrat pourrait revenir tester l’oblique haussière vers 17275. En cas de cassure le prochain support se situe sur 17110.

Pour poursuivre sa hausse le Bund devra dépasser le retracement de 61,8% à 17500.

Evolution du contrat Bund en quotidien :

Twitter @CDamestoy

