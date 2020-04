Pétrole : Une marée noire se déverse sur l’économie mondiale

Points clés de l’article :

Les cours sont impactés négativement par les limites de stockage et un super effet contango

Nouveau test de la zone de support en vue

Le pétrole continue sa descente aux enferstouchant un plus bas depuis 2 décennies. Les prix du WTI sont plus impactés que ceux du Brent et le prix au comptant livrable se traite avec d’énormes réductions de prix comparé aux prix des contrats à terme. Certaines livraisons se sont négociées à 2 USD le baril. Les contrats à terme de Mai expirent mardi forçant bon nombre d’investisseurs à se repositionner sur les prochaines échéances. Ces ajustements exacerbent la décote des contrats courts par rapport aux contrats de maturité plus éloignés renforçant l’effet contango. Pour simplifier on parle de contango quand le prix à terme est supérieur au prix au comptant ce qui s’explique par une offre supérieure à la demande et les coûts de stockage car le pétrole au comptant sera livré contrairement au contrat à terme.

Effet contango sur les contrats Mai et Juin et stocks de pétrole :

L’accord de réduction de 9,6 millions de baril par jour signé par les pays producteurs fait pâle figure comparé à la chute de la demande mondiale de l’ordre de 25 millions de baril par jour. La Chine connaît sa première contraction de son PIB depuis des décennies avec une demande interne en chute libre.

Dans ces conditions le prix au comptant du Brent a baissé de 2,7% à 27,33 USD le baril après avoir perdu 11% la semaine dernière. Le WTI (Pétrole de référence aux Etats Unis) lui a plongé de 19% à 14,80 USD le baril à New York après avoir perdu 20% la semaine dernière. Les capacités de stockage aux Etats Unis atteignent leur limite et les producteurs sont forcés de vendre à tout prix.

La chute des prix frappe aussi les maisons de négoce. Hin Leong Trading à Singapour a révélé des pertes de 800 millions de USD accumulés sur le trading des contrats à terme et s’est placé sous protection face aux créanciers.

Les levées de confinement qui se précisent ou commencent dans le Monde devraient faire remonter la demande mais un retour à la normale des cours et de l’activité économique sera long avec des niveaux de stock aussi élevés.

Même si les contrats à terme et au comptant battent des records à la baisse, le CFD WTI juin reste au-dessus de son plus bas de Mars. La zone de support au-dessus de 20,50 USD doit être donc scrutée dans les prochains jours car le prix du baril est orienté vers le Sud.

Les cours depuis l’annonce de l’accord de réduction baissent et ont cassé un support à 26,71 USD. Ils évoluent sous une oblique baissière qui bloquent tous les tentatives de rebond. La probabilité est donc élevée de voir un nouveau test de la zone de support.

Toutefois le RSI entre en zone de survente et les prix oint une chance de rester au-dessus cette zone.

La volatilité va rester élevée tant que les reports des contrats Mai qui arrivent à terme demain ne sont pas expirés.

Evolution du CFD WTI sur une base 4 heures :

