OR : Le métal jaune rentre en fusion

L’or est porté par des vents favorables

L’or a prolongé sa hausse pour atteindre un plus haut niveau depuis plus de 7 ans sur les inquiétudes sanitaires et les conséquences potentiellement dévastatrices sur l’économie. Alors que la saison des résultats s’ouvre, la crainte est de voir les actions à nouveau délaissés et de favoriser la demande pour les actifs refuges.

La hausse du métal jaune est alimenté par des facteurs extrêmement favorables comme une économie mondiale en récession et des mesures accommodantes portées par les autorités monétaires. Toutes les banques centrales augmentent la taille de leur bilan ce qui laisse planer une forte probabilité de retour de l’inflation à terme. En effet, l’afflux de liquidité alimente un terrain incandescent pour le métal jaune, rempart historique contre la hausse sur les prix. Rien ne peut être plus favorable à l’or que cet alignement des planètes.

Comme la saison des résultats commence, les investisseurs vont chercher à savoir dans quelle proportion les bénéfices des entreprises vont être impactés. Les analystes attendent une baisse en moyenne de plus de 9% des résultats des entreprises au 1er trimestre et de 19% au second. Mais le pire n’étant jamais sûr, de nombreux analystes voient le métal jaune rejoindre ses plus haut historiques.

Le métal jaune dépasse son plus haut annuel

J’indiquais lors du webinaire consacré à l’or et au pétrole mardi dernier, la forte probabilité que les cours retestent le plus haut de mars. C’est chose faite depuis ce matin.

Les cours de l’or ont pris +19% depuis la mi-mars et dépasser leur plus haut annuel à 1703 USD. Tant que les cours restent au dessus de ce niveau l’objectif se situe à 1740 USD, projection des precedents plus haut de février et mars. Au dessus on pourrait rejoindre le plus haut d’octobre 2012 à 1796 . Un retour sous 1703 ralentirait ce scénario et pourrait ramener les cours sur le point bas court terme à 1640 USD.

Evolution du cours de l’or en quotidien :

