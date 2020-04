Le cours de l’or a tout pour s’apprécier dans la durée

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

La tendance haussière de fond de l’or est soutenue par des puissants fondamentaux

Le cours de l’or pourrait se replier à court terme

Les arguments en faveur d’une poursuite de la tendance haussière du cours de l’orsont nombreux. Entre la dette faramineuse des Etats, les plans de soutien massifs à l’économie, les taux négatifs et le « bear market » sur les marchés actions, il est difficile d’être pessimiste sur le métal jaune.

En effet, le cours de l’or devrait continuer à profiter de ses solides fondamentaux ces prochaines semaines pour inscrire des nouveaux records. Contrairement à l’euro, le yen ou encore la livre sterling, l’once n’a pas encore inscrit de nouveaux records cette année face au billet vert. Cela peut s’expliquer par la pression sur le métal jaune en 2013 due à l’importante remontée des rendements obligataires américains, puis en 2014 et 2015 par celle du dollar.

De2013 à 2019, l’écart de taux entre les obligations européennes et américaines avait explosé, ce qui avait fortement soutenu le dollar. Toutefois, cet écart des taux s’est considérablement réduit ces dernières semaines avec la chute des taux directeurs de la Réserve fédérale. Il est actuellement à son niveau le plus bas depuis 2013 et le rendement du 10 ans américain affiche désormais un rendement ajusté à l’inflation négatif. Cette situation devrait profiter au cours de l’or en plus de l’endettement très élevé de la société américaine et la situation morose sur les marchés actions.

Le cours de l’or pourrait se replier à court terme

Techniquement, la tendance de long terme est indiscutablement haussière puisque le cours de l’or évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours qui évolue à son tour au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.

Toutefois, les perspectives à court terme se dégradent. Le cours de l’or évolue dans un biseau ascendant qui donnerait des perspectives baissières à court terme si le cours sortait par le bas de cette figure. Le pivot à 1557$ serait le premier support majeur à surveiller.

Toutefois, cette figure chartiste ne remet nullement en cause la tendance de fond. Tant que l’or évolue au-dessus de ses moyennes mobiles et au-dessus de son plus bas de novembre à 1445$, les replis seront des opportunités d’achat pour les investisseurs de long terme.

Graphiques journalier et 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

