Pétrole : vers le retour d’un monde plus coopératif ? Ce n’est pas acquis…

Le cours du pétrole a chuté de plus de 30% sur les séances des 6 et 9 mars car la Russie et l’Arabie Saoudite ont brisé leur partenariat stratégique autour d’une entente cordiale sur les parts de marché respectives.

Le choc sur la demande de pétrole lié à la crise du Covid-19 maintient maintenant le prix de l’or noir sur ses plus bas post-attentats du 11 septembre 2001.

Cours du pétrole brut texan en bougies japonaises hebdomadaires

La période principale du choc boursier récent sur les actions internationales (-40% pour le cours du CAC 40 par exemple) a eu lieu entre deux journées des expirations sur contrats futures et contrats d’options, du 21 février au 20 mars. Sur cette période, la chute du cours du pétrole a eu lieu les 6 et 9 mars, la rupture brutale d’un support technique à 44$ et qui n’a pas été due à la mise à l’arrêt des grandes économies occidentales, les confinements stricts ayant été mis en place à la mi-mars. La baisse marquée du prix du pétrole brut US est d’abord celle de la fin de la coopération entre l’OPEP et la Russie, les deux parties s’étant à l’époque réparti des parts de marché et défendant ensemble un prix autour des 50$ pour détruire la part de marché du pétrole de schiste des Etats-Unis. Rappelons que sous l’impulsion de Donald Trump, la production US avait repris la première place mondiale en terme de parts de marché à l’export.

L’Arabie Saoudite a décidé d’attaquer directement la viabilité de la production US, car elle peut se permettre de vendre à bas prix car elle produit à bas prix. Mais autour des 20$, aucune des parties n’est viable à long terme.

Tout l’enjeu des prochains jours est de voir revenir le mode de fonctionnement coopératif entre le trio Etats-Unis, Russie et OPEP. Ce n’est pas gagné d’avance…

Cours du pétrole en bougies japonaises journalières – source TradingView

A cela vient maintenant s’ajouter le choc important (environ 20% de baisse au stade actuel) sur la demande liée à la mise à l’arrêt des économies de l’Europe et des Etats-Unis, la Chine reprenant doucement son activité avec un déconfinement progressif de ses forces économiques. L’analyse technique du cours du pétrole nous rappelle que les 17$/20$ sont la zone support post-attentats du 11 septembre 2001. Le marché parvient à se stabiliser, c’est la zone rouge en-dessous de laquelle plus aucune production mondiale n’est rentable à long terme. En cas d’accord, même au rabais, entre le trio évoqué ci-dessus, le prix du WTI devrait être en mesure de rejoindre les 30$.

