Palladium, Gaz, Cacao : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’Or reste en fusion, le palladium consolide

Une dose d’énergie : la gaz a besoin d’air

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao se réchauffe

Les métaux précieux : L’Or reste en fusion, le palladium consolide

Les métaux se sont tous repris depuis leur point bas autour du 20 mars.

Le cuivre est sorti d’une figure en forme de triangle pour retracer 38,2% de la baisse. Tant qu’il reste au-dessus de cette configuration on favorisera une poursuite de la hausse.

Toutefois les deux matières premières les plus fortes restent l’or et le palladium :

L’Or reste dans une tendance haussière de court, moyen et long terme, supporté par les énormes programmes de quantitative easing mis en place par les différentes banques centrales. Il n’y a pas lieu de penser que cette tendance arrive à son terme et les plus haut de 2020 devraient être atteint pendant ce mois. Il faudra surveiller ce soir la publication des minutes de la réserve fédérale pour voir jusqu’où la banque centrale américaine peut aller. En terme de timing on sera prudent à l’approche du long week end de Pâques (les marchés resteront fermés vendredi et lundi) qui pourra provoquer quelques prise de profit.

Le Palladium présente une configuration graphique dite en drapeau. Les cours consolident après leur forte poussée de plus de 50 % en 6 jours entre le 19 et 25 mars. Pour être validée, cette figure devra s’accompagner d’une sortie puissante des cours et un dépassement du haut du mât. L’objectif serait alors les plus haut historiques à 2880 USD. Mais il faut surveiller la confirmation qui devra intervenir dans les tout prochains jours avant de privilégier ce scénario.

Evolution des cours du palladium en quotidien :

Une dose d’énergie : la gaz a besoin d’air

L’analyse sur le pétrole n’a pas changé depuis mon article de lundi dans l’attente des conclusions de la réunion qui doit se tenir demain entre la Russie et l’Arabie Saoudite. Rendez vous donc demain pour voir si une tendance se dessine … en tout cas la volatilité devrait reprendre.

Le gaz naturel est lui aussi proche de plus bas historique à 1640 et peine à décoller. Il a toutefois rebondi et semble en passe de casser l’oblique baissière. Cette hausse est confirmée par une divergence avec le RSI.

Pour valider une remontée des prix, il faudra dépasser le support devenu résistance à 2030.

Evolution des prix du gaz en hebdomadaire :

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao se réchauffe

Si le les cours du sucre et du café sont restés atones cette semaine ce n’est pas le cas du cacao. Les cours du cacao ont cassé à la baisse le canal haussier pour rebondir sur un support à 1740 avant de le réintégrer. L’accélération haussière le lundi 6 avril avec une bougie en forme de « marubozu » (ouverture au plus bas de la séance et clôture au plus haut) appuie l’hypothèse d’une reprise des cours vers au minimum 1925. La cassure de la moyenne mobile à 20 jours valide cette hypothèse même si les cours marquent un peu le pas aujourd’hui.

Cette analyse positive serait invalidée en cas de cassure du support.

Evolution du cours du cacao en quotidien :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE