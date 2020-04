Les cours du cuivre se reprennent avec l’espoir d’une reprise économique

Points clés de l’article :

L’offre et la demande favorisent une progression des cours

Les cours franchissent une résistance

Les cours du cuivre considérés comme un indicateur avancé de la croissance mondiale semblent avoir marqués un point bas et repartir à la hausse.

L’économie chinoise une des plus grosses consommatrices de cuivre retrouve un rythme normal. Le pays n’a rapporté hier aucun décès pour la première fois depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas en Italie, Allemagne, France et Espagne ralentissent tandis que l’Autriche devrait lever les mesures de confinement dans les prochains jours. De même le nombre de cas à New York a atteint un plateau selon le gouverneur de l’état.

Par ailleurs, Pelosi (sénat américain) a évoqué un nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollar et les ministres des finances européens doivent se réunir pour évoquer un plan à travers le mécanisme du SME.

Toutes ces nouvelles vont donc favoriser une reprise de l’activité économique et donc de la demande de métaux dont le cuivre.

L’offre de métaux dans le monde est impactée par les restrictions de circulation dues au Coronavirus. Certaines mines ont fermé en Afrique pour respecter les mesures de confinement et quand ce n’est pas le cas, le transport du minerai pose problème. Pour exemple, le cuivre qui provient du Congo et transite en camion par la Zambie et les ports de Tanzanie ou Afrique du Sud se retrouve ralenti à la frontière du Zambie.

Une offre en diminution et des perspectives de demande plus élevées font que les cours du cuivre sont soutenus.

Après sa chute initiée mi-janvier, le cuivre a touché un point bas le 19 mars et consolide sous une résistance à 22385 qui a été cassé ce matin et devient support selon le principe de polarité. Les cours sont soutenus par une oblique haussière et tant que les cours se maintiennent au-dessus la probabilité est de voir un test du retracement Fibonacci de 38,2% et ensuite de voir les cours rejoindre le retracement de 50% puis la grosse zone de résistance à 24700. Le RSI confirme ce scénario haussier.

Evolution du cours du cuivre en quotidien :

