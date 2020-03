Le cours de l’or consolide sous ses plus hauts de l’année

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or marque une pause dans sa progression

Le cours de l’or continue à consolider après être revenu la semaine dernière flirter avec ses plus hauts de l’année vers 1700$. Actuellement, l’once d’or teste le ratio de Fibonacci de 38,2% du rallye haussier et la borne basse de son biseau descendant de court terme.

Cette figure chartiste de continuation indique une pause dans la tendance. Une sortie par le haut et une nouvelle impulsion haussière sont les scénarii théoriquement les plus probables.

Si cela se confirme, ce sera un signal d’entrée intéressant pour se positionner dans la tendance de fond. Le premier objectif sera le sommet de mars à 1703$, puis le plus haut de 2012 à 1804$.

Dans le cas où le cours de l’or sortirait par le bas de son biseau, les perspectives baissières seraient privilégiées, mais limitées. Le plus haut de septembre 2019 devenu un pivot à 1566$ représenterait le premier objectif baissier.

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Les bandes de Bollinger seront à surveiller

Techniquement, nous surveillerons également les bandes de Bollinger, car elles sont en train de se resserrer. C’est ce que nous appelons un « squeeze » et précède généralement des mouvements brusques du prix, comme c’était le cas mi-mars.

Il sera donc préférable d’attendre une sortie par le haut du biseau et des bandes de Bollinger pour entreprendre des nouvelles stratégies longues et une sortie par le bas du biseau et des bandes de Bollinger pour des stratégies shorts.

Les politiques monétaires et budgétaires en faveur d’une poursuite de la hausse de l’or

Sur le long terme, le scénario d’un retournement baissier majeur du cours de l’or semble peu probable compte tenu des politiques monétaires expansionnistes des banques centrales et des mesures de relance massives annoncées par les gouvernements.

Toutes ces mesures à plusieurs milliers de milliards d’euros devraient à terme soutenir la consommation, les cours des matières premières et donc l’inflation. L’or sera apprécié pour se protéger de la montée des prix (dépréciation des devises).

D’autant plus que les banques centrales pourraient sur le très long terme laisser l’inflation courir au-delà de leur objectif à 2%. En effet, si le niveau d’endettement devient un sujet préoccupant, les banques centrales laisseront déprécier leurs monnaies à travers l’inflation, au lieu de laisser les Etats faire défaut.

De plus, à l’inverse du début d’année, le risque de « de-leveraging » est devenu extrêmement faible.

La chute des marchés a permis de nettoyer le marché des positions spéculatives à effet de levier, ce qui permet de ne plus craindre une liquidation de position en urgence des hedge funds comme c’était le cas il y a deux semaines.

