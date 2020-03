OR : La chute du métal jaune

Points clés de l’article

Les prix de l’or plombés par le risque de déflation

Les cours sont proches d’un premier support

Les prix du métal jaune ont reculé depuis leur plus haut à 1704 USD suite aux décisions de la Fed hier pour combattre les effets économiques du coronavirus.

Les prix de l’or ont poursuivi leur plongeon ce matin après les nouvelles mesures annoncées par la Fed et la baisse des cours boursiers et matières premières.

La banque centrale américaine a annoncé un assouplissement historique hier de ses conditions monétaires :

Baisse des taux de 1 point de base les ramenant dans une fourchette entre 0 et 0.25 %

Achat de 500 milliards de dollars de bons du trésor

Achat de 200 milliards de dollars de titres hypothécaires

Action concertée avec d’autres banques centrales pour assurer la liquidité sur les marchés

L’or est en effet considéré comme un rempart contre l’inflation. Le risque est aujourd’hui d’une économie mondiale en déflation et donc les investisseurs délaissent le métal jaune. De plus de nombreux investisseurs doivent faire face à des appels de marge suite à la chute des cours de bourse, ainsi pour les honorer ils vendent leur position longue en or.

Les cours sont proches d’un premier support

Les cours de l’or se sont effondrés depuis le plus haut du 9 mars, 7 séances de baisse consécutives ! Le premier support se trouve sur les niveaux de 1445 USD et en cas de cassure on irait vers la droite de tendance haussière et surtout vers le support majeur à 1367, ancienne résistance devenue support selon le principe de polarité mais aussi retracement de 61.8% Fibonacci.

Cette dernière hypothèse n’est pas à exclure car les indicateurs de puissance tel le RSI ne sont pas encore en territoire survendu.

