Pétrole : Panique sur les prix

Analyse des cours du pétrole léger : WTI

L’Arabie Saoudite et la Russie s’affrontent sur les prix

Le cours en baisse de 20 % testent le support à 27.58 USD

RUSSIE-ARABIE SAOUDITE : LA GUERRE DES PRIX EST DECLAREE

Vendredi la réunion entre les membres de l’Opep et la Russie pour s’accorder sur une baisse de la production afin de contenir la dégringolade des prix a échoué. La Russie a signifié qu’elle ne voulait pas baisser sa production en refusant de réduire sa production quotidienne de 1.5 millions de barils par jour.

Ce week-end l’Arabie Saoudite a répondu en proposant la plus importante réduction de ses prix en 20 ans. Cette guerre sur les prix risque de contenir les cours à des niveaux très bas pendant un certain temps alors que la demande va chuter suite au ralentissement de l’économie dû au coronavirus.

GRAPHIQUE MENSUEL DU PETROLE LEGER WTI

DES COURS EN BAISSE DE 20 % A l’OUVERTURE DES MARCHES EUROPEENS

La baisse des prix est spectaculaire. Suite à l’échec de la réunion de vendredi les prix avaient déjà chuté et cassé le support à 42,45 USD. Ce matin, les cours de l’or noir affichent un large gap baissier à l’ouverture et est venu tester le support constitué par le plus bas de janvier 2016 et de 2003 à 27.50 USD. Même si les prix sont en état de survente et qu’on pourrait voir un rebond technique déjà entamé dans les premières heures de marché en Europe, il faudra dans un premier temps combler ce large gap pour inverser la tendance.

Le bas du gap se situe à 34.75 USD et le haut du gap si jamais on venait le combler à 41.10. Même dans une vision optimiste où l’on verrait les cours rejoindre ce prix, ce dernier servirait de forte résistance.

La tendance reste baissière et il faudra surveiller le support touché ce matin. Les prochains se situant à 24.80 USD (Plus bas de novembre 2002) et 17.10 USD (Plus bas de novembre 2001.

GRAPHIQUE QUOTIDIEN DU PETROLE LEGER WTI

