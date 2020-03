Once d’Or : mis sous pression par des ventes de contrats futures, XAU/USD reste haussier en données mensuelles

Le cours des métaux précieux a chuté avec les actifs risqués en fin de semaine dernière. Ce sont des ventes sur contrats futures pour générer du cash et faire face aux appels de marge sur actifs risqués.

Techniquement, le cours de l’or reste haussier en données mensuelles (nouvelle clôture mensuelle vendredi dernier)

Cours de l’or en bougies mensuelles et en échelle log - TradingView

Le cours de l’or a chuté avec le marché actions entre le 24 et le 28 février, de manière très étonnante car les taux d’intérêt chutaient aussi et le dollar US était sous pression. Nous avons donc les éléments habituels de soutien de l’or, mais ce dernier a baissé.

En réalité, la hausse verticale de la volatilité sur le marché actions a généré des besoins de liquidités importants chez les institutionnels et pour trouver ces liquidités, certains ont du coupé des positions longues sur contrat future Or. La dette de margé est tellement importante sur le marché pro, que tout pic de vol génère un besoin de liquidités immédiates.

Nous pouvons donc considérer que ces ventes de contrats futures Or vont rester un phénomène isolé mais il faut rester prudent. Pour le mois de mars, la perspective de voir la FED baisser ses taux de 50 bps devrait soutenir le cours du métal jaune et des métaux précieux. Quant au Coronavirus et son impact à terme, nous sommes encore dans le champ de la grande incertitude.

Graphique journalier de l’once d’or - TradingView

Sur le plan technique, nous bénéficions depuis vendredi dernier d’une nouvelle clôture mensuelle et celle-ci ne met en évidence aucune cassure de support. Au contraire, le cours de l’or reste en tendance haussière de fond, que ce soit le message graphique standard (fort support mensuel à 1550$) et ou encore celui du système ichimoku. Quant à l’Argent-métal, un gros support mensuel a été préservé à 16.50$.

