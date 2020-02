Brent : le prix du baril de pétrole pourrait rebondir

Points-clés de l’article sur le prix du baril Brent :

Les cours de pétrole consolident en attendant la décision de la Russie sur le gel de production

La tendance de fond est neutre en l’absence de franchissement de l’oblique baissière

La tendance est neutre à court terme entre 49,20 et 52,60$

Les cours de pétrole consolident sur fond de possible réduction supplémentaire de l’approvisionnement de pétrole par l’OPEP et de ses alliés. En effet, le cartel est motivé à réduire davantage sa production afin de stopper la chute des cours de pétrole. Depuis le plus haut de 7 mois inscrit le 5 janvier, les prix des barils reculent de plus de 25% en raison de la désescalade des tensions entre Washington et Téhéran et des incertitudes économiques liées à l’épidémie de coronavirus en Chine.

Le cartel pétrolier n’attend plus que l’accord de la Russie pour prolonger son gel de production jusqu’à au moins juin et même l’approfondir, mais la Russie ne semble pas pressée à prendre sa décision.

Techniquement, les cours de pétrole consolident depuis le début du mois. Le Brent oscille entre son plus bas du 4 février à 49,20$ et son plus haut du 6 février à 52,60$.

A moyen terme, le prix du baril évolue toujours sous une oblique baissière qui matérialise la tendance baissière. Un franchissement de cette oblique serait un premier signal haussier, mais ne serait pas suffisant pour envisager un retournement haussier.

Une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures e un franchissement du plus haut du 6 février à 52,60$ permettraient de renforcer la crédibilité de ce scénario.

Graphique 4 heures du prix du baril Brent réalisésur TradingView :

En attendant ces signaux, la tendance de court terme est neutre. Un nouveau plus bas suggèrerait une reprise du marché dans la tendance de fond. Le prochain support à surveiller serait le creux de décembre 2018 à environ 42$. C’est sans doute la direction que prendrait le Brent si la Russie refusait de se rejoindre à l’accroissement du gel de production.

