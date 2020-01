Brent - WTI : Les cours du pétrole plongent, le coronavirus menace la demande d’or noir

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU PÉTROLE

Le pétrole Brent teste le support à 60$ et se rapproche de la borne basse du range

L es cours du pétrole WTI se rapprochent d’un niveau de support à 51$

Les prix du pétrole continuent de chuter lourdement depuis plusieurs séances, subissant les craintes des investisseurs face à la propagation du coronavirus en Chine et son impact sur la demande mondiale en or noir.

Les acteurs du marché pétrolier s'inquiètent des conséquences des restrictions de déplacements, qui freinent la consommation d'essence et ralentissent toute l'activité, ainsi la demande mondiale pourrait baisser de 150.000 barils par jour au cours des deux prochains mois. Pour le moment, l’épidémie continue de faire rage en Chine malgré les mesures radicales pour freiner la contagion, faisons le point techniquement pour connaître les niveaux à surveiller.

Graphiquement, le Brent évolue dans un rectangle compris entre 70.50$ et 56.15$, par conséquent, les prix semblent effectuer une rotation complète à l’intérieur du range. La bougie du jour travaille le support clé situé à 60$, toutefois nous n’avons pas de signal de retournement afin de déclencher un rebond technique. Je note tout de même que le RSI est en sur-vente sur des unités de temps plus courtes d’où mon intérêt pour un rebond dans les prochaines séances. En revanche, en cas de cassure des 60$, il faudra surveiller la borne basse du range à 56.15$ puisque ce seuil pourrait être propice à une impulsion haussière avec la formation d’un chandelier de retournement.

GRAPHIQUE DU PÉTROLE BRENT EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Les cours du pétrole WTI se rapprochent d’un niveau de support à 51$

Concernant le WTI, nous avons la même configuration que sur le Brent, à savoir un range compris entre 63.50$ et 51$ ainsi la stratégie à adopter reste identique. Tout d’abord, plusieurs indicateurs techniques évoluent en zone de sur-vente, de ce fait, il est important de connaître les seuils clés pour déclencher un rebond. Selon moi, le point d’entrée idéal reste la borne basse du range à 51$. Techniquement, force est de constater que ce niveau a permis une impulsion haussière à plusieurs reprises, il faudra donc mettre à profit ce support en cas de signal de retournement.

Pour conclure, comme le dit l’adage : « on n’attrape pas un couteau qui tombe ». Le pétrole Brent a perdu plus de 18% et le WTI presque 20% depuis les plus hauts de janvier. En revanche, repérer les zones clés comme les bas de range et attendre un signal de retournement est une stratégie gagnante sur le long terme.

GRAPHIQUE DU PÉTROLE WTI DONNÉES JOURNALIÈRES

