WTI / Brent : Les cours de pétrole corrigent leur hausse issue du gel de production

Les cours de pétrole connaissent un début d’année compliqué. Après sa chute causée par la désescalade des tensions entre Washington et Téhéran (crainte sur un excès d’offre) ce sont les craintes autour de l’épidémie de coronavirus en Chine (crainte sur la demande) qui ont pesé sur l’or noir. Les investisseurs sont inquiets que la contagion s’accentue et qu’elle affecte l’économie chinoise.

Ces deux baisses ont fait reculer le prix du baril WTI et Brent à leurs niveaux les plus bas depuis la décision de l’OPEP+ début décembre d’étendre son gel de production jusqu’en mars. Le WTI est en baisse de près de 10% depuis le début de l’année et le Brent de près de 9%.

Techniquement, les cours de pétrole sont revenus au milieu du range dans lequel ils évoluaient au deuxième semestre de l’année dernière. Un rebond aux niveaux actuels est possible, surtout après une telle baisse. D’autant plus que le Brent est revenu tester l’oblique baissière du triangle symétrique dans lequel il évoluait depuis 2018 et que le WTI est revenu à un support important à 54,87$.

Toutefois, même si nous observons un rebond au cours des prochaines séances, les fondamentaux sont désormais en faveur d’une consolidation des cours. L’accord commercial US/Chine et le gel de production de l’OPEP+ sont compensés par la hausse continue de production américaine de pétrole.

