Argent-métal : le trade haussier de l’année 2020 ?

Points-clés de l’article :

La performance des métaux précieux était honorable en 2019 et les conditions sont réunies pour faire mieux en 2020 ; en particulier sur le cours de l’argent-métal (XAGUSD).

L’analyse technique du cours du XAG/ USD montre que le marché approche le seuil d’envolée haussière de 2010, couplé avec une surperformance vis-à-vis de l’once d’or.

ARGENT – métal : graphique de long terme réalisé avec TradingView

Je suis régulièrement revenu sur le site DailyFX sur les arguments fondamentaux haussiers pour les métaux précieux, des éléments en place depuis le début de l’année 2018 et sui sont toujours parfaitement valables. Le plus important d’entre-deux reste le cycle général des taux d’intérêt, bas et tendant vers zéro, voir négatif. Le cours de l’or et de l’argent joue de son aspect refuge, non pas face aux actions (forte tendance haussière en 2019) mais face aux risques géopolitiques mondiaux au Moyen-Orient et en Asie. Le monde est de moins en moins coopératif et c’est cela qui porte les métaux précieux. A cela s’ajoute les positions de trading des institutionnels via les contrats futures avec une hausse continue de la position ouverte nette acheteuse.

Le cours de l’or pourrait rapidement dépasser la résistance à 1550$ et tendre ensuite vers ses records historiques. MAIS c’est l’argent-métal qui me semble être le trade de l’année 2020.

RATIO [ARGENT/OR] - TradingView

Le cours de l’argent est déjà beaucoup moins cher, donc la performance relative peut être considérable. Le volume est moins important sur l’argent donc c’est un marché moins liquide que le métal jaune mais il y aura un rattrapage. En fait, si vous regardez la force relative argent/or, la surperformance de l’argent vis-à-vis de l’or a déjà commencé. Si le seuil technique des 20$ est dépassé, alors le marché pourrait s’envoler comme lors de l’année 2010, vers 50$.

