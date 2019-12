Brent - WTI : Les prix du pétrole inscrivent un nouveau sommet

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU PÉTROLE

Le pétrole Brent confirme une sortie de range

L es cours du pétrole WTI évoluent proche de la borne haute du canal

LE PÉTROLE BRENT CONFIRME UNE SORTIE DE RANGE

Les cours du pétrole reprennent de la hauteur grâce à l’accord commercial préliminaire entre la chine et les Etats-Unis et le reflux des incertitudes sur le Brexit, ainsi les prix du pétrole inscrivent un nouveau sommet. La perspective d'un soft Brexit et celle d'un accord entre la Chine et les États-Unis font grimper les cours du pétrole à leurs plus hauts niveaux en trois mois.

Le pétrole Brent évoluait dans un rectangle compris entre 64,40$ et 60,50$, de plus, la moyenne mobile 200 périodes venait s’aligner à la borne haute afin de renforcer ce niveau technique. Cette phase de consolidation a abouti par une sortie du range par le haut, par conséquent, le marché devrait accélérer en direction des 67$ puis atteindre l’objectif théorique situé à 68,30$. Toutefois, force est de constater que nous sommes dans une phase de reprise haussière, seul un franchissement des 70$ permettrait un retour d’une tendance haussière. Enfin, en cas d’échec sous les 63,70$ le marché pourrait retourner vers les 60$.

LES COURS DU PÉTROLE WTI évoluent proche de la borne haute du canal

Graphiquement, l’évolution des cours du pétrole WTI se matérialise par un range compris entre 63,30$ et 51$. Les prix sont venus à plusieurs reprises tester la borne basse du rectangle avant de repartir sur une impulsion haussière. A plus court terme, nous pouvons cadrer la rotation des prix et la reprise haussière à travers un canal haussier (en bleu).

Pour le moment, le marché se rapproche d’une résistance à 60,75$ et de la borne haute du canal, les cours pourraient continuer leur ascension vers les 62$ pour ensuite rejoindre la borne haute à 63,30$. Seule la rupture du canal mettrait à mal cette dynamique haussière, le marché risquerait d’effectuer une nouvelle rotation pour retourner vers 55$ puis sur le bas du range à 51$.

Pour conclure, les avancées sur les dossiers « sensibles » soutiennent les cours du pétrole. De plus, l’OPEP et ses alliés ont prévu de réduire leur production d’au moins 50 000 barils par jour afin de soutenir les cours.

