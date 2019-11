Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or s’enfonce dans sa tendance baissière

Les perspectives de l’or sont baissières jusqu’à 1434$ à court terme

Malgré sa lente décente, le cours de l’or s’enfonce chaque jour davantage dans sa tendance baissière. On en oublie les plus hauts de 6 ans inscrits cette année après l’inversion de la courbe des taux et l’escalade des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Le cours de l’or est en baisse de plus de 6% depuis son pic inscrit début septembre à 1566$. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours baissières sont là pour rappeler que les vendeurs sont dominants. Il en est de même sur le marché obligataire, en baisse après avoir inscrit son pic fin août. A l’inverse, les marchés actions sont les plus grands bénéficiaires de ce regain d’appétit au risque. Le S&P 500 est en hausse de près de 7% depuis le pic du métal jaune.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

L’économie mondiale et les négociations commerciales sont les deux plus grands facteurs qui influencent le plus le cours de l’or depuis le début de l’année. Ils seront donc les deux à continuer à surveiller au cours des prochains mois.

Compte tenu du fait que la tendance est baissière, les stratégies vendeuses sont à privilégier. Les perspectives sont baissières jusqu’au sommet de 2014 à 1434$, le sommet de 2016 à 1377$, puis éventuellement le sommet de 2018 à 1362$.

Graphique hebdomadaire du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Notons que la tendance de long terme est haussière. La moyenne mobile à 52 semaines et 200 jours sont haussières et le cours de l’or évolue dans un canal haussier. Finalement, le retournement baissier du cours de l’or depuis septembre fait suite à un « excès » haussier illustré par la présente du cours à la borne haute du canal ascendant de long terme.

La zone de support entre 1434$/1362$ et le bas du canal haussier sont les deux zones d’achats intéressante d’un point de vue de l’analyse technique sur du long terme. A l’inverse, le haut du canal est une zone de vente qui semble pertinente.

