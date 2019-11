Brent : Le prix du baril inscrit un plus haut de 2 mois

Points-clés de l’article sur le Brent :

La remontée des cours de pétrole témoigne d’un regain de confiance des investisseurs sur l’économie mondiale

Le Brent pourrait rejoindre le haut de son range de long terme

L’OPEP+ pourrait décider de prolonger son gel de production le mois prochain

Le sentiment des investisseurs sur l’économie mondiale continue à s’améliorer malgré l’absence d’avancée concrète dans les négociations commerciales entre Pékin et Washington. Les témoins de ce regain d’appétit au risque sont les indices boursiers (qui inscrivent des nouveaux plus hauts) et les cours de pétrole (qui remontent).

Graphique 4 heures du Brent réalisé sur TradingView :

Techniquement, le cours du pétrole Brent évolue dans un canal haussier depuis début octobre. Bien que son momentum haussier soit faible, il ne ralentit pas. Actuellement à un plus haut de 2 mois, les perspectives sont toujours haussières tant que le Brent ne sort pas par le bas de son canal haussier.

Graphique journalier du Brent réalisé sur TradingView :

Sur du long terme, les cours de pétrole consolident. Le baril Brent oscille entre 56 et 67 dollars depuis le début de l’été. Une sortie par le haut serait un signal haussier jusqu’au plus haut intraday du 17 septembre inscrit à 68,70$, puis le plus haut de l’année inscrit en avril à environ 75$. Un breakout haussier serait également un signal positif pour les indices boursiers et les devises « risquées ».

A l’inverse, une sortie par le bas du range serait un signal baissier jusqu’au seuil psychologique à 50$ le baril et devrait peser sur les indices boursiers.

Tant que le cours du Brent évolue dans son canal haussier de court terme, les perspectives sont donc haussières jusqu’en haut du range. En cas de sortie par le bas du canal haussier, les perspectives seraient baissières jusqu’en bas du range.

L’évolution des négociations commerciales devrait rester le principal catalyseur des marchés, mais la réunion de l’OPEP+ début décembre devrait également être source de volatilité pour les cours de pétrole. Le cartel pétrolier et ses alliés pourraient décider de prolonger leur gel de production de 3 mois soit jusqu’en juin 2020 afin de soutenir les prix.

