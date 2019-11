Copper : Le cours du cuivre à un plus haut de 3 mois

Points-clés de l’article sur le cuivre:

Le cours du cuivre franchit une résistance majeure à 2,70$

La tendance du cuivre dépendra des discussions entre Pékin et Washington

Le regain d’appétit au risque se fait de plus en plus montrer sur le marché des matières premières. Hier, le cours de l’or est revenu en bas de son range à 1470$, et les cours de pétrole à leur niveau le plus haut depuis plus d’un mois.

Le cours du cuivre profite lui aussi du regain de confiance des investisseurs puisqu’il progresse depuis début octobre. Le métal rouge est en hausse de 5% sur un mois glissant et a clôturé hier à son niveau le plus élevé depuis fin juillet à 2,72$.

Plus important encore, le cours du cuivre a franchi sa résistance de septembre à environ 2,70$, ce qui permet de confirmer une figure de retournement en double creux, avec comme base 2,53$. L’objectif théorique de cette figure de retournement est une hausse du cours du cuivre jusqu’à environ 2,87$.

Graphique journalier du cours du cuivre réalisé sur TradingView :

Les perspectives sont donc haussières et sont renforcées par la tendance générale des marchés depuis près de deux mois :

Hausse des marchés actions

Baisse des marchés obligataires

Baisse du dollar

Le prochain test pour le cours du cuivre sera probablement la moyenne mobile à 200 séances sous laquelle il a buté jeudi. Une clôture au-dessus de celle-ci ne ferait que soutenir les perspectives haussières.

En revanche, en cas de repli sous celle-ci et de retour sous son ancienne résistance à 2,70$, le cours du cuivre pourrait revenir tester son support de l’année à 2,53$. Le « double creux » se transformerait alors en range.

Le cours du cuivre est extrêmement dépendant de l’économie mondiale, et en grande partie celle chinoise. La Chine est le plus important importateur de cuivre, car ce matériau est nécessaire dans les objets électroniques qu’elle produit puis exporte. De ce fait, les statistiques économiques chinoises et les négociations commerciales entre Washington et Pékin sont les deux principaux facteurs qui influencent les marchés.

La tendance haussière du cours du cuivre depuis plus d’un mois coïncide avec l’apaisement des tensions commerciales entre ces deux pays. Les dirigeants seraient même très proches de conclure un accord intérimaire qui pourrait être signé d’ici la fin de l’année.

Il convient également de rappeler que l’Australie, l’Afrique du sud et le Chile sont les trois plus importants producteurs de cuivre. De ce fait, le dollar australien, le rand sud-africain et le peso chilien sont fortement influencés par l’évolution du métal rouge.

