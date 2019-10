Once d’Or : les 1550$ reste le seuil clef à dépasser pour viser les records historiques

Points-clés de l’article :

Au sein de l’ensemble des sources de la hausse du prix de l’or depuis 2 ans, la source principale est la chute des taux d’intérêt qui donne un avantage comparatif à l’investissement sur l’Or

L’analyse technique du cours du métal jaune met en évidence une configuration haussière bien construite, avec une alternance entre impulsion haussière et consolidation à plat.

Cours de l’Or : graphique TradingView qui compare la performance de l’or depuis janvier 2019 avec la performance du rendement obligataire à 10 ans des Etats-Unis

Le prix de l’or suit une tendance haussière depuis le début de l’année 2018, quand la guerre commerciale a commencé à avoir un impact négatif sur la croissance économique chinoise. Ce sont d’abord les hedge funds en Asie qui ont commencé à construire des positions longues via le contrat future sur l’Or. Si l’on en croit le récent rapport de la CFTC, la position nette des institutionnels sur le Gold est largement positive et cet arbitrage en faveur du métal jaune en terme de volume se confirme trimestre après trimestre, et ce malgré la bonne tenue des marchés actions.

Le rôle de valeur refuge n’est pas évident vis-à-vis de la performance des marchés actions au plus haut depuis la crise financière de 2008, mais le rôle refuge joue à plein vis-à-vis des incertitudes macroéconomiques, politiques et géopolitiques.

Du point de vue de la finance de marché et de la gestion alternative, l’attrait pour l’Or (et les métaux précieux en général, l’Argent-métal arrivant en seconde position) est lié à la chute des taux d’intérêt qui a retiré une partie de l’avantage du marché du Crédit, le marché le plus important du monde en stock de volume (pas en volume de transaction quotidien).

Voici un rappel des facteurs qui « font » la hausse du métal jaune sur le marché des matières premières :

FACTEUR 1 : Le retour du rôle de valeur « refuge » de l’or est avéré depuis le mois d’octobre 2018 et la baisse des marchés actions internationaux. Les premiers signaux haussiers sur le métal jaune ont été relevés à la fin du mois de septembre 2018, au moment même où les actions cycliques donnaient des signaux de vente, alors que le Crédit souverain bien noté, le Yen et la volatilité implicite donnaient des signaux d’achat. Le métal précieux est à nouveau rentré dans la catégorie de ces actifs « refuge » et la résilience haussière du premier semestre 2019 l’a confirmé. (Voir second graphique ci-dessous qui compare la tendance du contrat BUND et de l’or)

FACTEUR 2 : L’environnement des taux d’intérêt du marché du Crédit est le second facteur. Au sein du spectre général des taux d’intérêt, beaucoup tendent vers 0 ou sont négatifs, rendant difficile la recherche de rendement. L’or ne rapporte rien, aucun dividende, aucun coupon, alors la baisse générale des taux lui procure un avantage comparatif relatif. La conjonction des politiques monétaires accommodantes des principales Banques Centrales (volte-face monétaire de la FED cette année) écrase la courbe des taux, l’inverse même, c’est un soutien majeur au prix des métaux précieux.(Voir ci-dessus le graphique qui compare les performances de l’or et du 10 ans US depuis janvier 2019)

FACTEUR 3 : Il y a enfin un facteur purement financier, les flux de capitaux institutionnels délaissent les actions ces derniers mois (en dépit de la remontée des cours depuis le début de l’année 2019) et se tournent vers le Crédit (obligations et actions occupent maintenant la même part relative dans les portefeuilles sous gestion), les liquidités. Cela profite (à la marge) à l’once d’or, actif de diversification.

Cours de l’or : graphique réalisé avec TradingView et qui expose les cours de clôture en données journalières depuis 2 ans

Sur le plan technique, la tendance haussière voit l’alternance d’impulsions verticales et de consolidation à plat. C’est un mouvement haussier très sain et il faut maintenant franchir la résistance majeure mensuelle à 1550$ pour aller plus haut. Cela pourrait prendre encore un peu de temps mais il s’agirait alors d’un signal technique haussier engageant les records historiques.

