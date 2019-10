XAUUSD : Les perspectives restent baissières malgré la consolidation

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le repli du dollar compromet la baisse du cours de l’or

Brexit, Syrie, mises en chantier et ventes au détail comme principaux catalyseurs cette semaine

Les perspectives baissières de l’or et du dollar sont faibles pour cette semaine

Le repli du dollar compromet la baisse du cours de l’or

Le cours de l’or consolide depuis la semaine dernière malgré le regain d’appétit au risque des investisseurs grâce à « l’avancée » dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et sur le Brexit.

Paradoxalement, le regain d’appétit au risque a provoqué une baisse du dollar qui est dorénavant à son plus bas niveau d’un mois (DXY). Cette baisse du DXY n’aide évidemment pas l’or à reculer malgré sa configuration technique baissière. En effet, d’un point de vue de l’analyse technique, le cours de l’or devrait revenir à 1420 dollars après la validation de la figure de retournement baissière en tête et épaules le mois dernier.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Bien que le prix consolide vers la ligne de cou de la figure chartiste, la configuration baissière n’est pas remise en cause. L’once d’or évolue toujours sous le sommet de sa dernière épaule et dans un canal descendant (sommets et creux de plus en plus bas)…

La consolidation de l’once d’or peut non seulement s’apercevoir avec le prix, mais également la latéralisation des bandes de Bollinger. Cela fait près d’un mois qu’elles évoluent à l’horizontal.

Une clôture en-dessous de la bande inférieure de Bollinger est privilégiée compte tenu du fait que la configuration technique de court/moyen terme est baissière. Une clôture au-dessus de la bande supérieure n’est pas à exclure et serait un signal bullish qui viendrait clairement compromettre le scénario baissier jusqu’à 1420$.

Brexit, Syrie, mises en chantier et ventes au détail comme principaux catalyseurs cette semaine

Les mises en chantier et les ventes au détail des Etats-Unis seront les deux publications macroéconomiques les plus importantes cette semaine avec le PIB du troisième trimestre de la Chine.

Sur le plan politique – et c’est sans doute là le principal moteur du cours de l’or – les négociations du Brexit et l’évolution de la situation en Turquie seront les deux éléments les plus susceptibles d’influencer les marchés cette semaine.

En fin de semaine, les dirigeants européens se réuniront pour le dernier Conseil avant le Brexit prévu à la fin du mois. La volatilité sur les paires en GBP devrait continuer à augmenter ces quinze prochains jours ce qui devrait également influencer le cours de l’or.

Les perspectives baissières de l’or et du dollar sont faibles pour cette semaine

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

Enfin, notons que le repli du dollar depuis la semaine dernière ne peut pas continuer avec ce momentum. Autrement, le DXY clôturerait bien en dessous de sa bande inférieure de Bollinger (actuellement à 98,10), ce qui semble peu probable hormis en cas d’important regain d’appétit au risque – notamment en Europe. Le DXY pourrait donc se contenter de rester à ces niveaux actuels cette semaine.

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE