Brent : Le prix du baril en baisse en raison des doutes sur la demande mondiale

Analyse du prix du baril Brent :

Les cours de pétrole reculent sur fond d’incertitudes sur la demande

L’industrie et les soft-data déçoivent

Le prix du baril Brent sur le point de casser son triangle de long terme

Les cours de pétrole reculent sur fond d’incertitudes sur la demande

Les cours de pétrole sont en baisse de plus de 5% depuis le début de la semaine sur fond d’incertitudes concernant la demande mondiale. Le prix du baril Brent s’établit à environ 58$ mercredi matin contre plus de 62$ la semaine dernière.

Les rumeurs selon lesquelles la production de l’OPEP serait tombée à son niveau le plus bas depuis huit ans en septembre ne suffisent pas pour enrayer la pression baissière. Et les données de l’indice ISM des États-Unis publiées hier n’arrangent pas les choses.

L’indice PMI de l’ISM a chuté à son plus bas niveau depuis la crise financièreet qui n’est que rarement ressorti en dehors d’une récession. Toutefois, le problème avec beaucoup de données économiques c’est leur impact sur les marchés. La « logique » a rarement raison.

L’industrie et les soft-data déçoivent

Comme beaucoup de « soft-data » (enquêtes et sondages), les signaux sont des indications contrariennes. Par exemple, lorsque l’indice PMI de l’agence ISM était sous 48 (comme en ce moment), le rendement annualisé moyen du S&P 500 était de 11,9% alors qu’il n’était que de 2,7% lorsque le PMI ISM était supérieur à 58…

Il conviendra donc de ne pas aboutir à des conclusions trop rapides. Le graphique ci-dessous résume très bien la situation économique. Les déceptions sont surtout localisées au niveau des enquêtes et sondages ainsi que le secteur de l’industrie. Outre cela, le marché de l’emploi, le marché de l’immobilier et la consommation américaine restent solides. Or il n’y a jamais eu de récession américaine sans dégradation du marché de l’emploi et/ou de l’immobilier.

Le prix du baril Brent sur le point de casser son triangle de long terme

Sur le plan de l’analyse technique, les cours des deux principaux barils de pétrole (WTI et Brent) évoluent entre deux obliques convergentes depuis le début de l’année. Ces deux obliques forment un triangle symétrique, figure bien connue des chartistes qui indique une indécision de la part des acteurs du marché.

Graphique hebdomadaire du prix du baril Brent réalisé sur la plateforme TradingView :

Théoriquement, une sortie vers le bas donnerait des perspectives baissières pour les actifs refuges. L’objectif théorique serait le plus bas du triangle à environ 45$. Des supports intermédiaires comme le creux d’août à 56$ et le chiffre psychologique des 50$ le baril seraient des objectifs intermédiaires.

A l’inverse, une sortie par le haut donnerait des perspectives haussières pour les actifs risqués. L’objectif théorique serait le plus haut du triangle à environ 86$, mais des résistances intermédiaires comme le sommet de juillet à 68$ et celui d’avril à 75$ seraient des objectifs intermédiaires.

Actuellement, le Brent teste la borne basse de son triangle. Les perspectives de moyen terme/long terme pourraient donc passer de « neutres » à « baissières » en cas de clôture hebdomadaire en dessous de l’oblique support.

L’évolution des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine reste le principal catalyseur des marchés financiers. Un accord commercial pourrait permettre de rassurer les investisseurs et les entreprises et donc soutenir la croissance. En attendant, l’absence d’accord pèse de plus en plus sur l’économie mondiale et menace de plus en plus les actifs risqués tels que le pétrole.

