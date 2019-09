Brent : Le prix du baril dans une figure d’indécision de long terme

Points-clés de l’article sur les cours de pétrole :

Les prix du pétrole reculent sur fond d’incertitudes sur la demande mondiale

Le cours du pétrole dans une figure d’indécision depuis le début de l’année

Le baril Brent consolide dans un range étroit à court terme

Découvrez nos prévisions pour les prochains mois.

Les prix des barils sont en légèrement baisses depuis le début de la semaine, en raison des inquiétudes persistantes concernant la demande mondiale de pétrole, après la faiblesse des données manufacturières en Europe et au Japon.

La première estimationde l'indice PMI composite japonais est tombée à 51,5 en septembre, après une lecture finale de 51,9 en août. L’activité de services est passée de 53,3 en août à 52,8, tandis que l’activité manufacturière est passée de 49,3 à 48,9.

En Europe, les craintes des investisseurs à l’égard de la croissance économique dans la zone euro s’intensifient après des données plus faibles que prévues. L'activité du secteur privé allemand a diminué pour la première fois depuis avril 2013 et la production manufacturière a enregistré sa plus forte contraction depuis 2009. Le secteur privé français a enregistré sa plus faible croissance en quatre mois, le secteur manufacturier a à peine augmenté et le secteur des services a enregistré sa plus faible croissance depuis mai.

La baisse des cours de pétrole a toutefois été limitées par l’incertitude quant au temps nécessaire pour que les installations saoudiennes reprennent leur pleine opérationnalité après les attaques sur ses installations.

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du Brent continue d’évoluer sans direction claire sur du long terme à l’image des récents croisements haussiers et baissiers des moyennes mobiles avec le prix.

Nous pouvons constater sur le graphique journalier (gauche) que le cours a clôturé à une oblique baissière lundi 16/09 après l’attaque de drones. Cette oblique baissière forme en fait un triangle symétrique dans lequel le Brent et le WTI évoluent depuis le début de l’année. Cette figure est également signe d’indécision.

Graphique journalier du cours du pétrole Brent réalisé sur la plateforme TradingView :

La direction de sortie du triangle symétrique devrait donner la température pour les prochaines semaines. Une sortie par le bas devrait s’accompagner d’aversion au risque, ce qui devrait peser sur les bourses mondiales, tandis qu’une sortie par le haut devrait s’accompagner par un secteur énergétique performant et donc potentiellement une hausse des indices.

En cas de sortie par le bas, le premier objectif théorique serait une baisse jusqu’à 50$ puis éventuellement le plus bas de décembre vers 45$. A l’inverse, en cas de sortie par le haut, le premier objectif théorique serait la résistance de février à 75$ puis éventuellement le plus haut de septembre 2018 à 87$.

Le baril Brent consolide dans un range étroit à court terme

A court terme, le prix du baril Brent oscille dans un range assez étroit entre environ 68$ et 60$. Un retour en bas de cette fourchette de prix est à privilégier compte tenu des incertitudes sur la croissance mondiale.

La troisième estimation du PIB américain du 2nd trimestre sera publié jeudi. Cette donnée sera la plus importante de la semaine et devrait générer de la volatilité si elle diffère des attentes du consensus actuellement à 2%.

