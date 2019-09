WTI - Brent : Analyse graphique, prévisions et stratégies

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU PÉTROLE

Une envolée d’une ampleur historique sur les cours du baril de pétrole Brent et WTI

Le prix du baril de WTI réintègre son oblique baissière et casse un support situé à 59$

Les cours du Brent corrigent après un excès haussier et teste un support à 63.50$

UNE ENVOLÉE D’UNE AMPLEUR HISTORIQUE SUR LES COURS DU BARIL DE PÉTROLE BRENT ET WTI

Les attaques par drones qui ont visé des infrastructures pétrolières ont réduit de plus de la moitié la production saoudienne, ce qui correspond à 5 % de l’offre mondiale. Soit une perte de 5,7 millions de barils par jour. Ces frappes ont ciblé la plus grande usine de traitement du géant pétrolier Saudi Aramco.

Ces attaques ont fait flamber les cours du baril de pétrole Brent et WTI. En fin de séance lundi, l’or noir clôturait en hausse de 14,7 % à New York à 62,90 dollars et le Brent en hausse 14,6 % à la clôture des marchés, il s'agit de la plus forte progression de son histoire.

Malgré la crainte d’une escalade des tensions au Moyen Orient pouvant faire flamber les cours du pétrole, les prix corrigent leur excès à court terme. Maintenant, intéressons-nous à la partie technique et observons les graphiques du pétrole WTI et Brent.

GRAPHIQUE DU PÉTROLE WTI EN DONNÉES JOURNALIÈRES

LE PRIX DU BARIL DE WTI RÉINTÈGRE SON OBLIQUE BAISSIÈRE ET CASSE UN SUPPORT SITUÉ A 59$

Les cours du pétrole WTI ont corrigé une partie de leur envolée en réintégrant le support clef situé à 59$. Cette zone de support est renforcée par une oblique baissière qui bloque la reprise d’une tendance haussière à moyen terme. Une cassure de ce seuil permettrait une accélération des prix en direction des résistances à 65$ et 66$.

En cas d’échec, les cours du WTI pourraient venir combler le gap ouvert à 55$ et rejoindre le support à 51$. Ce scénario validerait la consolidation des prix dans un élargissement symétrique de sommet dont la cassure des 51$ accroîtrait le risque d’un retour sur les plus bas à 42,5$.

GRAPHIQUE DU PÉTROLE BRENT EN DONNÉES JOURNALIÈRES

LES COURS DU BRENT CORRIGENT APRÈS UN EXCÈS HAUSSIER ET TESTE UN SUPPORT A 63.50$

Le baril de Brent ne parvient pas à franchir son oblique baissière pour relancer l’ascension des prix. Cet excès haussier se caractérise par un repli des cours sur les 63,40$. Un dépassement de la résistance à 67,10$ pourrait amorcer une remontée vers les prochains niveaux à 72,70$ et 75$.

Alternativement, au-dessous de 63.40$, on visera le comblement du gap ouvert à 56$. Une rupture de ce seuil laisserait place à une correction plus profonde à moyen terme.

