Once d’Or : la pause actuelle augmente le potentiel haussier de moyen/long terme

Points-clés de l’article

Le cours de l’or a donné une série de signaux techniques haussiers depuis le mois de janvier 2018. La résistance majeure à 1550$ provoque à présent une consolidation logique.

L’once d’or attire les capitaux avec une augmentation sensible du volume sur contrat future selon le rapport COT. Tous les fondamentaux restent réunis pour du potentiel haussier de fond.

Cours de l’Or : graphique TradingView qui expose les bougies japonaises en données mensuelles

[Le cours de l’or a donné une série de signaux techniques haussiers depuis le mois de janvier 2018. La résistance majeure à 1550$ provoque à présent une consolidation logique]

L’once d’or suit une tendance haussière sans peur et sans reproche sur le plan de l’analyse technique des marchés financiers depuis plusieurs mois. C’est une conjonction de facteurs fondamentaux qui porte à nouveau à la hausse ce marché qui a été délaissé entre 2014 et 2018, même lorsque que la volatilité implicite était à un niveau élevé sur le marché actions international.

Depuis le choc boursier du dernier trimestre 2018, l’aspect « refuge » de l’or a fait son grand retour. L’étude des flux institutionnels sur les marchés de futures et d’options montre que les capitaux se dirigent vers le métal jaune, une tendance qui n’était plus observée depuis plusieurs années.

Alors que la part des actions dans les gestions est au plus bas depuis 10 ans, l’or gagne de la place dans les hedge funds via les positions longues détenues sur contrat future. Le rapport COT est sans appel sur ce sujet, des capitaux institutionnels se sont déplacés et se déplacent encore vers le métal jaune.

L’analyse technique des marchés financiers a donné des signaux haussiers très fiables, essentiellement à partir du mois d’octobre 2018. C’est à nouveau l’approche chartiste qui met en évidence la dimension de la résistance à 1550$, soit une résistance horizontale en données mensuelles qui correspond au seuil de décrochage du printemps 2013 ; soit à l’époque la fin de 12 ans de hausse.

Ce seuil des 1550$ provoque donc une phase de prise de profit ce mois de septembre et cette séquence de retracement/range participe à la « consolidation » de la tendance haussière et va permettre de prendre l’élan nécessaire pour dépasser la résistance d’ici quelques semaines. Tous les retours sur support sont des opportunités d’achat sur le métal jaune et aussi sur le cours de l’argent-métal.

PERFORMANCE RELATIVE 2019 COMPAREE POUR SP500, OR, TAUX INTERET A LONG TERME

[L’once d’or attire les capitaux avec une augmentation sensible du volume sur contrat future selon le rapport COT. Tous les fondamentaux restent réunis pour du potentiel haussier de fond]

Dans ce second paragraphe, laissez-moi vous rappeler les facteurs fondamentaux qui sont la source de la tendance haussière de l’or et des métaux précieux. C’est cette combinaison qui explique que le cours de l’or peut progresser avec les actions les plus cycliques, l’aspect refuge n’est pas seul en jeu.

FACTEUR 1 : Le retour du rôle de valeur « refuge » de l’or est avéré depuis le mois d’octobre dernier et la baisse des marchés actions internationaux. Les premiers signaux haussiers sur le métal jaune ont été relevés à la fin du mois de septembre 2018, au moment même où les actions cycliques donnaient des signaux de vente, alors que le Crédit souverain bien noté, le Yen et la volatilité implicite donnaient des signaux d’achat. Le métal précieux est à nouveau rentré dans la catégorie de ces actifs « refuge » et la résilience haussière du premier semestre 2019 l’a confirmé.

FACTEUR 2 : L’environnement des taux d’intérêt du marché du Crédit est le second facteur. Au sein du spectre général des taux d’intérêt, beaucoup tendent vers 0 ou sont négatifs, rendant difficile la recherche de rendement. L’or ne rapporte rien, aucun dividende, aucun coupon, alors la baisse générale des taux lui procure un avantage comparatif relatif. La conjonction des politiques monétaires accommodantes des principales Banques Centrales (volte-face monétaire de la FED cette année) écrase la courbe des taux, l’inverse même, c’est un soutien majeur au prix des métaux précieux.

FACTEUR 3 : Il y a enfin un facteur purement financier, les flux de capitaux institutionnels délaissent les actions ces derniers mois (en dépit de la remontée des cours depuis le début de l’année 2019) et se tournent vers le Crédit (obligations et actions occupent maintenant la même part relative dans les portefeuilles sous gestion), les liquidités. Cela profite (à la marge) à l’once d’or, actif de diversification dont le poids dépasse les 10% dans certains fonds spéculatifs en Asie.

Suivez Vincent Ganne sur TradingView