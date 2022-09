CAC 40 : le marché amorce un rebond technique

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Le CAC 40 amorce un rebond technique, les fondamentaux restent inquiétants

Les marchés européens continuent à reprendre de la hauteur dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 amorce une seconde séance consécutive de hausse dans ce qui ressemble à un rebond technique.

En effet, rien à changer sur le plan des fondamentaux. Les données économiques pointent toujours vers un ralentissement, les banques centrales accélèrent leur resserrement monétaire, la crise énergétique persiste en Europe et la crise sanitaire et immobilière en Chine reste très préoccupante.

Source : TradingEconomics

Le marché n’évoluant jamais en ligne droite, il n’est donc pas surprenant que nous connaissions un rebond des marchés actions. Celui-ci pourrait toutefois être plus important que ce que les pessimistes attendent, mais moins important que ce que les optimistes espèrent. Il ne serait pas étonnant de voir des « pièges haussiers » sur les principaux indices, car c’est ce qui ferait mal au plus grand nombre d’investisseurs.

Concrètement, ce qui ferait le plus mal pour les traders du CAC 40 serait une « fausse cassure » (dépassement très temporaire) du récent sommet à 6582 points. Un dépassement de cette résistance formerait une figure de retournement en tête et épaules inversées, ce qui mettrait à mal les vendeurs à découvert, puis les acheteurs seraient mis à mal quelques séances plus tard par le repli sous ce même seuil.

Le CAC 40 pourrait remonter jusqu’à sa résistance à 6580 points

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Dans cet environnement très incertain, l’indicateur RSI n’est pas fiable pour les stratégies de suivi de tendance, mais plutôt pour les stratégies de retournement (« mean-reverting »). Il peut être utilisé pour jauger son appétit pour le risque.

Récemment, le RSI est tombé en zone de survente, ce qui alertait sur le potentiel de rebond. Le ratio rendement/risque redeviendra en faveur des vendeurs lorsque le RSI remontera jusqu’à sa zone de surachat.

Néanmoins, un momentum « suracheté » n’est pas une condition indispensable pour shorter le marché. Ce sont les signaux du prix qui permettront de déterminer quand vendre le marché.

La résistance des derniers mois à 6580 points est la première résistance majeure à surveiller, car les acheteurs n’ont pas réussi à la dépasser depuis le mois de mai.

Le rebond technique serait avorté en cas de repli sous le récent plus bas à 6000 points (ou de signaux baissiers du prix). Dans ce cas, une baisse jusqu’au plus bas de l’année à 5750 points serait à prévoir.

