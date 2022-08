S&P 500 : Wall Street se stabilise avant Jackson Hole après un court retracement

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Wall Street fait une pause dans son retracement à l’approche de Jackson Hole

Le S&P 500 pourrait revenir tester ses plus bas de juin ces prochaines semaines

Les principaux indices américains ont repris de la hauteur mercredi après trois séances consécutives de baisse. Le S&P 500 a rebondi de 0,3%, tiré vers le haut par les secteurs cycliques, en particulier le secteur de l’énergie qui a poursuivi son ascension pour remonter à un plus haut de deux mois grâce à des prix de pétrole et de gaz plus élevés.

Les valeurs technologiques ont terminé en hausse mais ont sous performé le marché en raison de la remontée des taux obligataires. Les rendements des Treasuries reprennent de la hauteur depuis le début du mois, les opérateurs revoyant à la hausse leurs anticipations de resserrement monétaire qu’ils avaient révisées à la baisse en juillet… La probabilité d’une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la Fed le mois prochain est passée de 41% il y a une semaine à 59% suite à plusieurs rhétoriques hawkish de membres de la Fed dont Bullard de la Fed de Saint-Louis, Barkin de la Fed de Richmond, et plus récemment Kashkari de la Fed de Minneapolis.

Wall Street pourrait enchaîner une nouvelle séance de hausse ce jeudi, mais peu importe la direction, le marché à de fortes chances de rester proches de l’équilibre en amont du très attendu discours de Jerome Powell demain. Le président de la Fed s’exprimera depuis le symposium de Jackson Hole et pourrait durcir son ton compte tenu de la détente des conditions de financement, dans le sillage du rebond des marchés, depuis la dernière réunion de politique monétaire. Jerome Powell pourrait réaffirmer que la Fed est déterminée à faire revenir l’inflation à des niveaux tolérables et qu’une récession n’empêchera pas la Fed dans sa quête.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le S&P 500 marque le pas après avoir amorcé un repli la semaine dernière. Les perspectives restent toutefois baissières et le ratio rendement/risque semble toujours favoriser les stratégies vendeuses sous le récent plus haut à environ 4300 points.

Le S&P 500 pourrait poursuivre son repli et revenir proche de ses plus bas de juin au cours des prochaines semaines. En cas de dépassement du récent plus haut, et donc de la moyenne mobile à 200 jours, une poursuite du rebond jusqu’à 4600 points serait à prévoir, mais ce scénario semble peu probable compte tenu de la dégradation des fondamentaux, les PMI étant tombé à des nouveaux plus bas en août, et du resserrement monétaire extrêmement rapide et conséquent de la Fed.

Le resserrement monétaire devrait se poursuivre jusqu’au moins la fin de l’année, les coûts de financement des entreprises et des ménages pour investir et consommer vont donc continuer à grimper, ce qui devrait ralentir davantage l’économie américaine et l’économie mondiale déjà freinées par l’inflation et les différentes crises énergétiques et immobilières en Europe et en Chine.

