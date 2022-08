CAC 40 : Regain d’aversion au risque avant Jackson Hole

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Les opérateurs sécurisent des profits en amont du symposium de Jackson Hole

Jerome Powell pourrait durcir son ton face à l’amélioration des conditions de financement

Le CAC 40 chute après être revenu tester une résistance majeure à 6600 points

La pression s’accentue sur les marchés internationaux en amont du symposium de Jackson Hole. Les opérateurs sécurisent des profits après cinq semaines consécutives de hausse qui ont notamment permis à l’indice parisien de revenir à un plus haut de près de 2 mois à 6600 points.

Comme tous les ans, à la fin du mois d’août, le président de la Fed Jerome Powell et d’autres banquiers centraux s’exprimeront sur les politiques monétaires. Les investisseurs redoutent l’intervention de Jerome Powell prévue vendredi, car le président de la Réserve fédérale pourrait se montrer particulièrement hawkish en raison de la nette amélioration des conditions de financement depuis la dernière réunion de politique monétaire en juillet.

Les conditions de financement se sont nettement détendues ces dernières semaines, comme en témoigne l’indice des conditions financières*compilé par la Fed de Chicago, car les opérateurs sont de plus en plus nombreux à croire à un « pivot » de la Fed dans les prochains trimestres (une lecture inférieure à 0 suggère des conditions de financement plus accommodante qu’en moyenne). Jerome Powell étant focalisé sur l’inflation, il y a donc davantage de chances qu’il surprenne le marché en adoptant un ton hawkish en fin de semaine.

Source : fred.fedstlouis.org

En attendant le symposium, le sentiment des opérateurs sera vraisemblablement influencé par l’agenda macro, à savoir les indices PMI flash du mois d’août (mardi) qui donneront un aperçu avancé de l’économie mondiale, les Minutes de la BCE (jeudi), puis l’indice PCE core (vendredi).

Graphique journalier du cours du CAC40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 redeviennent baissières à court terme. L’indice parisien a formé une figure de retournement en avalement sous une résistance majeure à 6600 points la semaine dernière.

Le CAC 40 s’apprête désormais à enfoncer la droite médiane du canal de Donchian à 20 séances, ce qui renforcerait les perspectives baissières.

Notons que le RSI plonge après avoir été à la limite de la zone de surachat pendant plusieurs séances. Le RSI est à 50, mais le ratio rendement/risque reste en faveur des vendeurs étant donné la tendance de fond toujours baissière. Il sera sans doute préférable de se réintéresser aux actifs risqués lorsque le sentiment redeviendra très pessimiste.

