S&P 500 : Wall Street marque le pas après les Minutes de la Fed

Le S&P 500 bute sous une zone de résistance majeure à 4300 points

Wall Street sécurise des profits après les décevants résultats de Target et les Minutes de la Fed

Wall Street a fini par marquer le pas mercredi après avoir progressé pendant quatre des cinq précédentes séances. La séance de mercredi avait mal commencé à la suite de résultats décevants du géant Target. Le détaillant américain a publié un bénéfice net par action (BPA) pour le deuxième trimestre deux fois inférieur aux attentes et en baisse d’environ 90% par rapport à l’année dernière en raison de l’inflation et des taux de démarque plus élevés qui ont entraîné une baisse des marges brutes.

Le marché a essayé de se reprendre en cours de séance, mais a plus tard été pénalisé par le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Les fameuses « Minutes » ont d’un côté rassuré en révélant que le Comité reconnaît qu'il serait approprié de modérer le rythme des hausses de taux à l'avenir afin d'évaluer l'impact des hausses qui ont déjà été effectuées, mais elles ont également inquiété étant donné que le Comité continue de s'attendre à des augmentations continues des taux et estime que l'essentiel des effets des hausses des taux ne s'est pas encore fait ressentir.

Le S&P 500 a fini par terminer en baisse de 0,72%, reculant ainsi depuis un plus haut de 3 mois à environ 4300 points. Aucun signal technique ne vient pour le moment le début d’une nouvelle jambe de baisse, mais la zone de prix dans laquelle l’indice évolue est importante. Le S&P 500 revient tester sa résistance de fin avril/début mai, une oblique baissière passant par les sommets de janvier et mars et pour la première fois depuis avril sa moyenne mobile à 200 séances.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

L’appétit pour le risque pourrait commencer à se dissiper à ce niveau de prix, d’autant plus que le S&P est déjà en hausse d’environ 20% en l’espace de deux mois. Les fondamentaux restent en défaveur d’un nouveau « bull market » du S&P 500, car les perspectives économiques continuent à s’assombrir et les banques centrales n’ont pas terminé avec leur resserrement monétaire et pourraient même l’accélérer étant donné l’inflation toujours très élevée et la résilience des marchés de l’emploi. Les prochaines statistiques seront clés.

En réalité, tant que le marché de l’emploi américain ne se dégrade pas fortement, il y a peu de chances que la Fed stoppe son resserrement monétaire. Elle pourrait le ralentir si l’inflation ralentissait rapidement ou l’accélérer si elle restait plus persistante que prévu.

